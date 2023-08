【★大感謝セール】 値下げしました！King & Prince CDまとめ売り 邦楽

バラ売り不可です。

値下げしました!King & Prince CDまとめ売り



シングル25枚

○シンデレラガール 通常

○memorial 初回A、初回B、通常

○君を待ってる 初回A、初回B、通常

○koi-wazurai 初回A、初回B、通常

○Mazy Night 初回A、初回B、通常

○I promise 初回A、初回B、通常

○Magic Touch/Beating Hearts 初回A、初回B、通常

○恋降る月夜に君想ふ 初回A、初回B、通常

○Lovin' you/踊るように人生を。 初回A、初回B、通常

アルバム4枚

○King & Prince 初回B、通常

○L& 通常

○Re:Sence 通常

特典などはございません。

CDのみです。

すべて一回だけPCに取り込み後、暗所で保管しておりました。

状態はきれいです。

ダンボールに入れて発送します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

