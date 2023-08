こちらのアイテムは、

定価は、うる覚えですが50,000円程になります。

モン族サルエルパンツA6



コムデギャルソン サルエルパンツ

サイズは、レアなXXS、レアなグレー

シンゾーンクロップドサルエルパンツS0サイズ

ウエストはゴム(写真のとおり内側に紐付き)で約31~45cm、

PLEATS PLEASE 変形パンツ 4 プリーツプリーズ イッセイミヤケ

股上約39cm、

BLACK COMME des GARCONS サルエルパンツ コムデギャルソン

股下約39cm

コム デ ギャルソンのパンツはどの作品もシルエットが素晴らしくオシャレなのでオススメです。

寅壱パンツが好きで、色んなシルエットや色んなサイズや色んなデザインをたくさん所有しすぎたので出品します。

寅壱はシルエットとウエストがゴムなので結局XXS~Mまで女性も男性も着用できて、後は形の問題と全体的なバランスで色々コーディネートしてました。

アンダーカバー(UNDERCOVER)のデザイナー高橋盾さんが好きなCOMMEdesGARCONSのアイテムは素晴らしいです。

別ラインJUNYA WATANABEのパッチワークやコムデギャルソン トリコ(COMME des GARCONS tricot)も素晴らしいですが、やはり川久保玲のデザインが本当にお洒落です。

こちらは送料込みです。

送料はこちらが負担しますので発送方法はこちらにて決めさせて下さい。また、当方配達事故は責任を負い兼ねます。一度人の手に渡ったことを理解して頂き、神経質な方、不安な方は購入ご遠慮下さい。質問ございましたら気軽に宜しくお願いします。なお、仕事の都合上回答できない場合がございます。

カラー...グレー

パンツ丈...クロップド・半端丈

柄・デザイン...無地

素材...コットン

シルエット...ワイド

裾...裾カットオフ

センタープレス...センタープレスなし

股上...レギュラー

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド ブラックコムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こちらのアイテムは、BLACK COMME des GARCONSブラックコムデギャルソンサルエルパンツ、寅壱パンツになります。定価は、うる覚えですが50,000円程になります。サイズは、レアなXXS、レアなグレーウエストはゴム(写真のとおり内側に紐付き)で約31~45cm、股上約39cm、股下約39cm着用画像はモデルの方を参考にされてください。男女兼用になり、ボリュームがあります。腰とウエストで着用すると全体の表情が変わり、このパンツは本当にお洒落です。コム デ ギャルソンのパンツはどの作品もシルエットが素晴らしくオシャレなのでオススメです。寅壱パンツが好きで、色んなシルエットや色んなサイズや色んなデザインをたくさん所有しすぎたので出品します。寅壱はシルエットとウエストがゴムなので結局XXS~Mまで女性も男性も着用できて、後は形の問題と全体的なバランスで色々コーディネートしてました。アンダーカバー(UNDERCOVER)のデザイナー高橋盾さんが好きなCOMMEdesGARCONSのアイテムは素晴らしいです。別ラインJUNYA WATANABEのパッチワークやコムデギャルソン トリコ(COMME des GARCONS tricot)も素晴らしいですが、やはり川久保玲のデザインが本当にお洒落です。こちらは送料込みです。送料はこちらが負担しますので発送方法はこちらにて決めさせて下さい。また、当方配達事故は責任を負い兼ねます。一度人の手に渡ったことを理解して頂き、神経質な方、不安な方は購入ご遠慮下さい。質問ございましたら気軽に宜しくお願いします。なお、仕事の都合上回答できない場合がございます。カラー...グレーパンツ丈...クロップド・半端丈柄・デザイン...無地素材...コットンシルエット...ワイド裾...裾カットオフセンタープレス...センタープレスなし股上...レギュラー季節感...春, 夏, 秋, 冬

