史上最も激安 Pro Franklin Classicリンドアモデル Mサイズ ネイビー アクセサリー

・メーカー:フランクリン

・シリーズ: Pro Classic

・カラー:ネイビー

・サイズ: 大人Mサイズ(USA規格)

・状態: 新品

メッツのリンドア選手着用モデルのバッティンググローブです。

日本の小売店では購入できないデザインです。

⭐︎使用素材:羊革、合成皮革

⭐︎原産国:ベトナム製

⭐︎手長のサイズ(手の甲から中指)

サイズ|インチ|cm

S|6.75-7|17.1-17.8

M|7-7.25|17.8-18.4

L|7.25-7.75|18.4-19.7

※1インチ=約2.54cm換算

箱は付属しませんが、400円追加で販売できます。

即購入および無言購入は大歓迎です。

商品の情報 ブランド フランクリン 商品の状態 新品、未使用

