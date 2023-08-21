おトク情報がいっぱい！ 良品 Lenovo X280 Corei7 Ram16gb SSD 500Gb① ノートPC

ご覧いただきありがとうございます。

b309✨限定/レッド/薄型軽量モデル/ 爆速SSD新品/カメラ✨ノートパソコン



J02 HP ProBook 45O G5 i7◆8◆SSD128GB◆15.6

LenovoのノートPC X280 良品

O23【限定１台お得♥超大容量１TB】設定済ノートパソコンすぐ使える♥初心者向け



HP ノートパソコン 14インチ

・Windows11をインストール済みですぐにお使い頂けます

Windows10搭載!!LENOVO L560

・付属品（マウス、キーボードなど）も購入すれば、値下げ可能。

⑤SZ6 レッツノート SSD 128GB 軽い メモリ4GB オフィス2019

・初心者向け・ゲームも遊べます・送料無料

美品 MacBook Air 2020/1TB/16GB/シルバー

・他サイトにも出品中(メルカリ、ラクマ、Paypay フリマ)、売り切れた際、出品情報を削除いたします。

✨ 美品ホワイト色✨NEC ノートパソコン NEC LaVie Direct



AI対応⭐️ピアノブラック⭐️カメラ⭐️ブルーレイDVDオンライン授業テレワークに最適

■商品内容■

★美品★普段使いに最適♪DELLノート☆新品SSD換装済☆専用グラボ★オフィス付

メモリ16GbとSSD256Gb搭載でWindowsの起動が早いです。

すぐ使えるノートパソコン✨ブラック✨HDD750GB大容量✨Windows10



macbook air m1

＜仕様＞

MacPro2022 13インチ8GB 512GBほぼ未使用。充電回数5回程度

CPU Corei7-8550U

MacBook Pro (Retina, 13-inch, 2015)

ストレージ SSD 512Gb

東芝 dynabook coe i7 SSD512GB/16GB office付

メモリ 16GB

Dell 5290 2in1 8世代 core i3 ram 4gb

画面 13.3型ワイド液晶（FullHD 1920x1080）

富士通ノートパソコン美品、

バッテリーに関しては、良品（バッテリだけ）で5-7時間使用可能

富士通Windows10ノートパソコンWEBカメラcore i5高画質SSD薄型



GALLERIA GR2060RGF-T ゲーミングノートPC

＜付属品＞：ACアダプター、電源コード。

【美品】MacBookPro SSD1TB16GB i7パソコンPC新品バッテリ



美品‼️MacBookAir 13インチ8GB/512GB

追加設定済ソフト

美品 ＤynabookT55/VWS i5-6200U 256G 8G FHD

・ご購入前相談必要（Chrome,Winrar,Office,Lineなど、。。。）

Surface laptop 2☘Core i5第8世代☘SSD256GB/8G

※ンストール済みソフトに関しましてはあくまでもおまけの為、保証対象外となります。

高性能 東芝 T75 Core i7 16GB SSD512GB Office付



上品な黒✨ 富士通 新品SSD250GB Wi-Fi DVD ノートパソコン

■状態■

NEC PC-VY24GDZC9

目立つキズと汚れなどはほぼありません。

Apple MacノートPC MacBook 12-nch 2016

キーボードに若干テカリ、天板、パームレストに薄いシール跡、は多少あります。

Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 8 - ほぼ未使用品

画面出力、キーボード・パッド操作、ネット接続、Webカメラなど

ヌーボー様専用

基本動作に異常がないことを確認済です

富士通U938/S i5 7300U 8GB／256GB 13.3インチ FHD



東芝/15インチ/高性能i7/8GB/512SSD/カメラ/office/BD

・ご質問、また価格の相談がございましたらお気軽にコメント欄にお願いします

DELL NI65-9NHBノートパソコン Inspiron 15 7590



早い者勝ち✨Corei5＆大容量☘カメラ/すぐ使えるノートパソコン✨在宅ワークに

#ノートパソコン

【7月中値下げ承ります】Windows11 Office機能搭載ノートPC

#デル

003 VAIO Zシリーズ SVZ1311AJ 13.1型/SSD256GB

#hp

MacBook Air 11" A1465 - Mid 2013

#lenovo

System76 Lemur Pro 10th Gen i7 40GB 1TB

#mouse

デル Precision 5530 第8世代 値下げ ノートパソコン 綺麗

#macbook

【美品】MacBook Pro 13インチ 2016 i5/8GB/256GB

#iphone

MacBook Air 2023 MQKQ3J/A

#Microsoft Office

MacBook Air M1／16GB／512GB

#ゲーミング

M18【高性能office付】Core i7SSD512 NECノートパソコン

#gaming

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。LenovoのノートPC X280 良品 ・Windows11をインストール済みですぐにお使い頂けます・付属品（マウス、キーボードなど）も購入すれば、値下げ可能。・初心者向け・ゲームも遊べます・送料無料・他サイトにも出品中(メルカリ、ラクマ、Paypay フリマ)、売り切れた際、出品情報を削除いたします。■商品内容■メモリ16GbとSSD256Gb搭載でWindowsの起動が早いです。＜仕様＞CPU Corei7-8550Uストレージ SSD 512Gbメモリ 16GB画面 13.3型ワイド液晶（FullHD 1920x1080）バッテリーに関しては、良品（バッテリだけ）で5-7時間使用可能＜付属品＞：ACアダプター、電源コード。追加設定済ソフト・ご購入前相談必要（Chrome,Winrar,Office,Lineなど、。。。）※ンストール済みソフトに関しましてはあくまでもおまけの為、保証対象外となります。■状態■目立つキズと汚れなどはほぼありません。キーボードに若干テカリ、天板、パームレストに薄いシール跡、は多少あります。画面出力、キーボード・パッド操作、ネット接続、Webカメラなど基本動作に異常がないことを確認済です・ご質問、また価格の相談がございましたらお気軽にコメント欄にお願いします#ノートパソコン#デル#hp#lenovo#mouse#macbook#iphone#Microsoft Office#ゲーミング#gaming

商品の情報 ブランド レノボ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【持ち運び用ケース付き】Dell Inspiron 14 74602日まで 883) MacBook Pro 16インチ 2019-i9-1TBfan-www様専用 MacBookPro 2018 15インチ 16GB「希少」Panasonic CF SZ6 Corei7 Office付き ①レノボ ノートPC◎爆速SSD★高解像度★タッチパネル★CORE★最大2.20GHz★ズーム★絶品iiyama STYLE 15インチ Core i7 16GB SSD 2016MacBook Pro(Retina,13-inch,Mid 2014) ④【2019年製】DELLプラチナホワイト☘8世代i3☘️SSD128GB+1TB