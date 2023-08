「JUNHO FROM 2PM SOLO TOUR 2017 S/S 」完全生産限定盤 blu-ray です。

〈初回生産限定盤・2枚組〉

内容は

Blu-ray Disc1 本編

DVD Disc2 特典映像 Tour Document Movie

80ページライブフォトブック

購入後数回再生したのみです。長期自宅保存ですが美品です。

外袋はありません。

*猫を飼っていますのでアレルギーなどある方はご遠慮ください。

・十分な検品をしておりますが、素人のため見落とす場合もございます。

中古本の性質を十分ご理解の上ご購入ください。

・希少品のため定価より高くなる場合がございます。ご理解の上ご購入ください。

・即購入OKです。

※評価後のクレーム、返品は一切受け付けておりませんのでご了承下さい。

◾️お値引き不可

JUNHO Solo Tour 2017 S/S ジュノ

2PM ジュノ JUNHO

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

