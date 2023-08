売れ筋ランキングも掲載中！ 【レア】吉田正尚 2023 Topps Now Opening Day /49 その他

ボストン・レッドソックスに所属する吉田正尚選手のルーキーカードです。大谷翔平選手、村上宗隆選手らとWBCチャンピオンを勝ち取り、レギュラーシーズンも活躍中!toppsから24時間限定で発売された限定品。その中でも、希少なシリアル/49のブルーパラレル版です。

写真はフェンウェイパークで開催された開幕戦でヒットを打つシーンが使用されています。

・2023 Topps Now #5 Masataka Yoshida /49

“Japanese Superstar Hits in Opening Day Debut”

初期傷や入手時点での傷があるかもしれませんので、その点はご了承ください。プロテクターに入れて発送いたします。また他のサイトでも販売しておりますので、予告なしで出品を取り下げることがあります。

他にもMLBカードを出品しています。 #ぺのまMLBカード

MLB WBC MVP

Boston Redsox / ボストン・レッドソックス

Fenway Park / フェンウェイパーク

#レッドソックス#REDSOX#MLB

サイン、オート、シリアル無し

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

