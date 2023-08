公式 KLEIN 《美品》CALVIN 205W39NYC Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

CALVIN KLEIN 205W39NYCのTシャツです。

ラフシモンズがデザイナーの時の物になります。

少しオーバーサイズ目の作りとなっております。

サイズ XS

身幅 50cm

着丈 65.5cm

ラグランの為肩幅は計測しておりません。

素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

目立つ汚れはありませんが何度か着用していた物

ですのでその点を考慮された上でご購入いただきたいです。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···無地

季節感···夏

#CALVINKLEIN

#カルバンクライン

#ラフシモンズ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カルバンクライン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

