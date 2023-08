超安い品質 HP 15.6インチラップトップPC ノートPC

新品購入して一年使用しました。(毎週1時間程度)

画面反対側に20か所ぐらいの細かい傷、メッキ剥げがあります。(写真1枚目)

その他の面には、傷、汚れはなく、美品です。

動作は正常です。Windows 11にバージョンアップ済み。

バッテリー残量100%です。(battery reportにて確認)

タブレットPCに変更しましたので、出品します。

HP 15s-eq2

デバイス名LAPTOP-S5CIVDAN

プロセッサAMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz

実装 RAM8.00 GB

ストレージ 512GB(SSD)

エディションWindows 11 Home

バージョン22H2

インストール日‎2022/‎10/‎07

オフィス なし

光学ドライブ なし

スロット USB3.0 ✖️ 2 、USB type C ✖️ 1、HDMI ✖️ 1、SDカード

WEBカメラ

イヤフォンジャック

価格交渉は、ご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

