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【国内在庫】 希少　NBA公式　メモラビリア　ジェイソン・ウィリアムズ　直筆サインポートレート その他

商品の説明

長い間ファンだったNBAのレジェンド、ホワイト・チョコレートことjason Williams氏の大変希少なルーキー時のメモラビリアアイテムです。
NBA 海外サッカー　PSA鑑定済　24枚まとめ売り

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ガンバレジェンズ　仮面ライダー新1号LR GL01-049 PR エラーカード
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「本体」の品質状態へは影響問題等ございません。長い間、暗所にて丁重に貴重保管していたためすべて美品です。
ヴァイスシュヴァルツホロライブプロダクション　街明かりと冬の街　雪花ラミィssp
どうしても初期傷等、気になる方はご遠慮ください。
ARS9 ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン　極美品

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★複数購入可(ご希望際は必ず「購入前」に教示ください。その際は専用購入ページを適宜、別途作成し同梱発送いたします。)
ヴァイスシュヴァルツブラウ 怪盗キッド

ワンピースカード　プレイマット　ルフィ　ヤマト　シャンクス　エース　ナミ　キッド
★転載禁止(万が一、発覚した際は本サイト事務局はじめ第三者機関、法的手段を通じ精査追及します。)
MLB エンジェルス 大谷翔平 ルーキーカード GOLD

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ディアルガ Lv.X プロモ 107/DP-P ポケモンカード
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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長い間ファンだったNBAのレジェンド、ホワイト・チョコレートことjason Williams氏の大変希少なルーキー時のメモラビリアアイテムです。NBA公式公認のホログラムに加え、ポートレート裏にLGG社のcertificate(証明書)有りです。★コメント不要！！！即決購入大歓迎！！！(値下げ交渉可)★すべて一律価格の送料込み★写真によってスレや傷、汚れ等に見えてしまう箇所がございますがすべて保管ケース先の経年劣化や撮影時の反射等に伴うもので、「本体」の品質状態へは影響問題等ございません。長い間、暗所にて丁重に貴重保管していたためすべて美品です。どうしても初期傷等、気になる方はご遠慮ください。★複数購入可(ご希望際は必ず「購入前」に教示ください。その際は専用購入ページを適宜、別途作成し同梱発送いたします。)★転載禁止(万が一、発覚した際は本サイト事務局はじめ第三者機関、法的手段を通じ精査追及します。)★購入後の交渉は一切お受けできません。#NBA #nba #nbaカード#JORDAN #MICHAEL JORDAN #パッチカード#ジャージカード#NBAカード　#スポーツカード#バスケカード#シカゴブルズ#BULLS #ジョーダンセット#NBAカードセット#トレーディングカード#コレクターズカード#ジョーダン#レブロン#コービー#NBA#トレカ#サイン#Auto#カード#バスケ#Panini#spx#fleer#Upper deck#ナイキ#nike#rookie#ルーキー#michael#jordan#kobe#bryant#コービー#ブライアント#レイカーズ#los angeles lakers#8#24

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【国内在庫】 希少　NBA公式　メモラビリア　ジェイソン・ウィリアムズ　直筆サインポートレート その他

10分钟前

【国内在庫】 希少　NBA公式　メモラビリア　ジェイソン・ウィリアムズ　直筆サインポートレート その他

¥43,000 ¥23,650

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