※ラスト1点。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

※ラスト1点。新品YANUK ヤヌーク新型 ブーツカット フレアデニムサイズ23定価27,500円(税込)◆mina掲載取り扱いしているショップの少ない希少モデルです。ヤヌーク公式のインスタライブでも度々紹介されている注目の新型ブーツカットです!美シルエットが嬉しい、YANUKの新型 ブーツカットデニム。ランウェイでも注目のハイウエストのブーツカットデニムは、ファッション感度の高いおしゃれさんは既に取り入れています♪こちらは、昔流行していた股上が浅いブーツカットとは全く違う、「現代版ブーツカットデニム」です。膝にかけてのシェイプを強くし、裾幅を広くすることでメリハリのあるシルエットに仕上げました。様々な丈のアウターと相性がいいので、オールシーズンで楽しめる1本です。フラットシューズに合わせてワンクッションためても、ヒールに合わせてもサマになる本格仕様のブーツカットです。通常のヤヌークデニムと比べて股下が長めなので、高身長の方にも短過ぎず綺麗に履いて頂けます♪伸び垂れしにくい新素材を使用し、肉感を拾いにくい適度なハリ感がありながらも柔らかい穿き心地で、美しいレッグラインを実現しています。膝抜けしにくいのも嬉しいです。ウエスト部分含め全体的にしっかりストレッチが効いているので、履き心地も抜群です◎こちらのカラーは、ヴィンテージ感のある、とても綺麗なブルーです。職人の手作業による絶妙な加工感が、脚を綺麗に見せてくれます!■品番:57103313■カラー:VLB/ヴィンテージライトブルー■素材:綿98%ポリウレタン2%■状態:新品タグ付(未試着)ご参考までに…当方も同じデニムを愛用しております。ハイウエストRUTH・ANETTE、LILITH、COLLEEN、LEAと同サイズで丁度良いです。しっかりストレッチが効いているので、履き心地がとても良いです。ウエスト部分もしっかり伸びるので、ハイウエストでも苦しくなりません♪脚長効果が絶大な1本です☆ハイライズ

