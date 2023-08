【ブランド】ルイヴィトン(LOUIS VUITTON)

【形状】スニーカー

【型番】1A8Q55

【モデル】LVオリ ライン スニーカー

【サイズ】表記サイズ:5.5

JP靴サイズ:25.0cm相当

【素材】スエードカーフレザー

【付属品】レシート、保存袋、シューズボックス、替紐、ショッパー

■コンディション・状態

【状態】5回ほど履きましたが短時間のみでソールもほとんどへってません。

【外側】(表面)薄汚れ、 擦れ

【内側・その他】(内側)擦れ

ヴァージルの21SSに出たスニーカーです。

購入は銀座の直営店で購入してます。レシートもあります。付属品はシューズボックス、保存靴袋2個、替紐、ショッパー、レシートとなり完品です。

今回はヴィトンの靴がやや増えすぎたためコレクション整理をしています。

また当方直営以外では購入しません。

他にも昨年購入したものを出品してます。

カラー···ブルー

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···キャンバス、スエード

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

