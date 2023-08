新品未使用品

TOD'S

トッズ

T1レザー&ファブリック

35

22cm相当

ホワイト

定番

雑誌多数掲載

現行販売モデル

スエードとファブリックにスムース レザーのインサートを合わせたスニーカー。

タンにはホットスタンプしたトッズ モノグラム ロゴが施され、さりげなくブランドアピールができます。

マキシサイズのラバーペブルが付いたラバー アウトソールは、快適な履き心地と耐久性を兼ね備え、エクササイズや旅行などにもおすすめです。

どんなスタイルにも合わせやすい白色は、スタイリッシュなデザインと相まって、トレンド感あるファッションを演出します。

TOD'Sならではの上質な素材や職人技が光る、高品質な一足は、現代女性にぴったりのアイテムです。

現行販売モデルのため、サイズが合えばお得かと思います(*^^*)

鑑定済みの古物市場にて購入。

新品未使用で綺麗な状態です。

型番

XXM25K0FL90RJ9RFV4

付属品

箱、保存袋、ケアカード

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド トッズ 商品の状態 新品、未使用

