【大放出セール】 極美品　ナイキ　ズームアルファーフライネクスト% その他

Nike Air Zoom Alphafly Next%

ナイキ アルファフライネクスト%

メンズ25.5cm

東京オリンピックカラー

DJ5455-100

になります。

当サイトにて購入し3km使用しましたが、履く機会がないので出品いたします。

現在は生産中止で後継のアルファフライ2がリリースされていますが重量が重くなったり反発が抑えられていたりと、初代のほうが評価は高いです。

箱、付属シューズバック有り

この綺麗な状態の初代は今後出品される機会も減ると思うので初代をお探しの方は是非この機会に。

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···ニット

柄・デザイン···無地カラー···グリーン

性別···メンズ

シューズサイズ···25.5cm

#大迫傑

#エリウドキプチョゲ

#キプチョゲ

#オレゴンプロジェクト

#NIKE

#ナイキ

#ナイキランニング

#TempoNext

#Alphafly

#AlphaflyNext

#Alphafly2

#AlphaflyNext2

#NikeZoomXVaporFlyNext

#NikeZoomXVaporFlyNext2

#ZoomXVaporflyNEXT

#ZoomFly

#ZoomX

#ヴェイパーフライネクスト

#ヴェイパーフライネクストパーセント

#アルファフライ

#アルファフライネクスト

#アルファフライ2

#アルファフライネクスト2

#テンポネクスト

#テンポネクストパーセント

#メンズロードレーシングシューズ

#マラソンシューズ

#ナイキ

#ランニングシューズ

#トレーニングシューズ

#ズームX

カラー···ホワイト

