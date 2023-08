ご覧いただきありがとうございます(^^)

◎商品名 特長: chah chah チャーチャー パーカー 総柄 ハート Lサイズ ゆったり 人気デザイン トレーナー 一点物 ユニセックス 入手困難 おしゃれ レア

◎ブランド・メーカー : chah chah

◎状態:目立つような傷や汚れはありません。

神経質な方はお控えください。

◎サイズ

L

肩幅:68

袖丈:49

身幅:59

着丈:70

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してくだ さい。

■状態、画像、採寸について *出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限 り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明 な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了 承ください。 またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございま すのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差 がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

■返品、交換について 中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いた だきご納得いただける方のみご検討ください。

ご不明な点がございましたらご連絡下さい(^^)

他にもTシャツ カットソー シャツ 半袖 長袖 スウェット パーカー ジャージ トップス アウター ジャケット ブルゾン 他 ナイキ アディダス チャンピオン リー ラルフローレン トミーヒルフィガー ラコステ カーハート リーバイス ラングラー ノーティカ フレッドペリー ステューシー エイプ ポールスミス ノースフェイス 90s 他 海外古着 など出品しています。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

