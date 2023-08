高評価！ THE 美品 NORTH ザノースフェイスナイロンジャケット FACE ジャンパー/ブルゾン

ノースフェイス CLIMB LIGHT JACKET

サイズ:S

カラー:ネイビー

定価20,000円弱

なかなか着る機会がなくクローゼットに眠っていました。ダメージ汚れなく美品です○

156cm普通体型で気持ちゆとりのあるサイズ感です。

普段使いはもちろん、キャンプやアウトドアでも活躍します○

*状態は写真にてご確認ください。

*不明な点はご質問ください。

*あくまでも中古である事をご理解ください。

*プロフィール一読の上ご購入お願い致します。

*値下げ交渉可能です。

*他サイトでも出品しております。売りきれましたら削除させていただきますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

