オープニング 大放出セール 新品　90s CHEMISE LACOSTE ポロシャツ　トリコロール ポロシャツ

希少な1990年代のラコステポロシャツになります!

ホワイトのポロシャツに文字ワニとLA CHEMISE LACOSTEの刺繍が施されたヴィンテージの中でも珍しいデザインとなっています!

襟元にはブルー×レッドのカラーリングが施された存在感抜群のトリコロールデザイン!

サイズはゴールデンサイズのL!

デザイン、サイズ、状態何をとっても最高でここまで良いものは今後出回らないと思われます!

購入希望の方はお早めに!

◆ブランド

CHEMISE LACOSTE

◆サイズ

Lサイズ

着丈75cm

肩幅45cm

身幅22cm

袖丈54cm

目立った傷、汚れは御座いませんが、保管品ですので収納棚の匂いが少々します。

お使いの際は洗濯後、御使用願います。

#ラコステ#chemise#90s#デッドストック#ヴィンテージ#ポロシャツ#半袖#トリコロール#フランス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラコステ 商品の状態 新品、未使用

