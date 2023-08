素晴らしい 【古着】攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL Tシャツ Mサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【古着】攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL Tシャツ Mサイズ

ニューヨーク ヴィンテージ Tシャツ 総柄 マルチプリント 全面 スーベニア

Mサイズ

《新作・入手困難》MONCLER Tシャツ 白 メンズ



SAPEur サプール 浜田コラボ 【説明読んでください】

身丈 約 67cm

【ほぼ未使用】ブラックマーケットギャルソン バックロゴTシャツ

身幅 約 48cm

クロムハーツ Tシャツ Mサイズ CHROME HEARTS



THE NORTH FACE×supreme T-SHIRTS

アニメ映画版『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』のメインビジュアルのTシャツだとおもいます。

シュプリーム tシャツ メンズ レディース

ヤフオクで3万円程度で購入 購入後一度も着たことはなく、購入時の状態のままになります。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

