日本にはないアメリカものの

【送料無料】ディースクエアード dsquared2 のTシャツ 白 Sサイズ

オーバーサイズTシャツです。

アメリカサイズのLです。

★細かな詳細(サイズ等)は

コメントをください。

●ずっとしまっていたので

たたみジワがありますが

アイロンをかけて発送いたします!

●汚れ等は個人でシミ抜きなどをお願いします。

●メンズ物ですが

メディースでもオーバーサイズとして

着用してみても可愛いかと思います。

まだまだご愛用いただけるお品です。

※個人の見解での評価です。

【ご注意点】

■神経質に念入りに検品していますが

商品のダメージ等は

あくまでも古着ということを

ご理解いただいた上でのご購入を

お願いいたします。

■撮影環境により

実物商品と画像との色誤差が

生じてしまう場合があります。

ご理解をよろしくお願いいたします。

adidas stusy VANS new balance

FIRA PUMA Supreme NIKE Reebok

kappa LACOSTE TommyHilfiger north

champion BEAMS KANGOL

トミーヒルフィガー カンゴール

アメカジ チャンピオン ビームス

ノースフェイス ニューバランス

アディダス ナイキ シュプリーム

フィラ プーマ 春 夏 秋 半袖 海外 ストリート

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

