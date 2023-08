#ディーゼルラブマニアデニム

毎シーズン大人気のモデルKROOLEY JOGGが更に進化した「KROOLEY-X」。DIESELの中でも世界的に人気のKROOLEYをモダンかつファッションアイテムの要素を取り入れモデルチェンジ。基本となるシルエットは変更せず、フロントポケットを1 5センチ長くし、より手の入りを良くし機能性を高めたり、バックポケットの高さを1 5センチ高くしてバックスタイルをより綺麗に見せたりとマイナーアップデートを遂げた今シーズン注目のモデルです。

こちらは今年のシーズンテーマ「COLOR CODE」グループに属するアイテムで、ベースカラーと地のカラーがより濃く仕上げ表地/裏地のコントラストをハッキリさせたDIESELならではのこだわりウォッシュデザイン。色落ち部分にもダーティーカラーを加えることでヴィンテージムードをよりいっそう高めています。サラッとした生地感、クリーンな光沢感を持ったINDIGO WASHがいい感じです。

ボタンフライ+ウエストコードによって腰回りのフィット感が向上。ほど良くフィットするテーパードシルエットは、どんな体型でもスマートな着こなしを楽しめるのが特徴です。

ブランド DIESEL ディーゼル

品名 KROOLEY-X-NE 069IC

カラー ブラック 黒

JOGG JEANS ジョグ ジョグジーンズ

サイズ W32

ウエスト 約43cm

わたり幅 約29cm

股上 約28cm

股下 約78cm

膝幅 約19.5cm

裾幅 約16cm

購入店舗 DIESELオンライン

状態 未使用品に近い

素材 リヨセル52%綿 45%ポリウレタン3%

☆高級素材リヨセル使用☆

基本的に早い者勝ちです。

24時間以内に発送致します。

#クリスマス #誕生日 #プレゼント #孫へ #就職祝い #入学祝い #親孝行 #父の日 #バレンタイン #ホワイトデー

#ディーゼルラブマニア

他にもグッチ、Tシャツ、CONVERSE、コンバース、リング、GUCCI、supreme、diesel、ウルフ、jogg、ジャケット、デニム、リュック、バッグ、ジョグ、デニム、ダウン、アウター、ブルゾン、クリスマス、プレゼント、非売品、ノベルティーも多数出品しておりますのでご覧く下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ディーゼル 商品の状態 未使用に近い

