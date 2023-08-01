お知らせ ログイン 会員登録 出品
【2022 新作】 高性能⭐️Core i7搭載⭐️SSD480GB⭐️メモリ8GB⭐️ノートPC we ノートPC

商品の説明

数あるパソコンの中からこちらの商品をご覧頂きまして、誠にありがとうございます！
Lavie NS Core-i5 M8 大容量SSD Office Win11
分からない事がありましたら、気軽にコメントに質問をして下さい。
MacBook Air (M1チップ搭載、13-inch, 202…

Nec タブレットPC windows 11 ssd 128GB タッチペン付き
他の各種取り扱いパソコン→ #KaedePC
東芝 R731/36C 高性能i3-2310M/メモリ4GB/HDD500GB

HP elitebook x360 1030 G3 日本語キーボード
⭐️商品のポイント⭐️
MacBook Pro 2014モデル
・時間のかかる初期設定、必要なソフトのインストールを対応済みなので届いてすぐに使用可能です
◆NEC大画面ノート◆SSD、テンキー付　オールインワン◆
・高性能Core i7 2670QMを搭載し、HDDを新品480GBに交換し、メモリが8GBあるので起動も早く動作も快適です
MacBook Pro 2020 13inch（32GB / SSD 2TB）
・ワイヤレスマウスが付いているので、コードの邪魔がなくマウス作業可能です
HP 中古美品パソコン⭐️i5第6世代/8GB/SSD 256GB/Office

MacBook Air2020

Lenovo X1 中古パソコン⭐️軽量‼️学生・初心者におすすめ‼️激速SSD
⭐️このパソコンで出来る事⭐️
Panasonic Let’s Note CF-RZ6
・画像編集、動画編集
Yoga 6 Gen 8 Ryzen 7 7730U 16GB/512GB
・ネットサーフィン
ノートパソコンCHUWI HeroBook
・大画面でのネットショッピング（スマホよりも見やすい）
【1台限り】すぐ使えるノートパソコン✨大容量/カメラ/事務作業・在宅ワークに
・動画鑑賞（DVD、Youtube等）
Apple MacBook Pro Core i5 ノートパソコン （K1）
・SNS（Twitter、Instagram、LINE等）
【ジャンク】DELL Inspiron 7568 2-in-1 4k液晶
・写真管理
美品 MacBook Air/Windows 11/2021年Office付き

NEC Lavieノートパソコン　Windows11 オフィス付きおすすめ

初心者も安心　高性能i５　大容量500GB　ノートPC　Win11搭載　 搭載
⭐️インストール済みソフト⭐️
MacBookPro15インチ2016 1TB+CS6+OFFICE2021
・Officeソフト＜LibreOffice＞（Microsoft Officeと互換性あり）
ASUS Vivobook 15 （corei5 8GB 256GB）
・高速高機能ブラウザー＜Google Chrome＞
【未使用】富士通 ノートPC LIFEBOOK CH75/E3
・オンライン講義・通話＜Zoom/Skype＞
Lenovo ThinkPad P15 Gen1 【中古・メーカー保証有】
・必須の講義ノート＜Evernote＞
Mac Pro 2010（本体のみ）
・人気SNS＜LINE＞
【快速美品】《Core i5/メモリ16GB/SSD512GB》
・音楽管理・再生ソフト＜iTunes＞
HP Spectre x360 14 13.5型/i5/8GB/512GB
・画像・動画編集＜Photo Scape／Shotcut＞
DOYO AGUNG様専用 HP 15-BW001AX A10 2.5Ghz
・CD/DVD書込ソフト＜ImgBurn＞
爆速　NS750/BAG　i7-5500U/新品SSD512GB/8GB/BD
・万全のウィルス対策＜WindowsDefender＞
新品　MacBook Pro 14.2MPHE3J/A スペースグレイ

ゆあ様専用
⭐️外見の状態⭐️
【最終価格】MacBook Pro 2020年製　13インチ
・全体的に細かい傷、汚れがあります
NEC 文豪 Bungo JX-A500 カラー液晶 日本電気 ワープロ

新生活応援【純正】Apple Macbook pro 15 inch 1TB
⭐️仕様⭐️
東芝 dynabook Core i7 8GB SSD256GB 15.6インチ
【メーカー】NEC
Thinkpad L390 i5 8gb 256gb fullhd IPS
【型番】 LL750/F
Dell Inspiron 13 5320 モバイルノートパソコン
【OS】Windows 10 Home
レッツノートSV7★i5★8G★256G★Win11pro★Office2021
【CPU】Intel Core i7 2670QM
【SSDでサクサク】SONY VAIO VPCF118FJ/W
【メモリ】8GB
MacBook Air 2020年 シルバー 16GB 256GB
【ストレージ】新品SSD 480GB
iPad Pro 11 第3世代　256GB cellularセルラー　付属品有
【光学ドライブ】Blu-ray
APPLE MacBook Air MACBOOK AIR MC506J/A
【モニター】15.6型
レアな水色✨すぐ使えるノートパソコン✨大容量✨オフィス付き✨初心者・学生さんに
【有線/無線LAN】あり
LENOVO ThinkPadノートパソコン　Windows11 オフィス付き
【ウェブカメラ】なし
Dell　ノートパソコン 普段使い win10 wifi ok N41697
【付属品】ACアダプター、ワイヤレスマウス
Macbook Pro 2018 メモリ16GB

【永久版Office2021】高性能 ノートPC i5 SSD256 メモリ8
⭐️保証について⭐️
525☆タッチパネル☆最高峰　i7　メモリ16GB☆SSD512ノートパソコン
電源が入らない等の場合には、返品・返金・交換等、状況に応じて真摯に対応をさせて頂きます。
【2022年モデル】NEC LAVIE A27デスクトップPCA2797/DAB

ライフブック Office2021/i7/SSD512/メモリ8/15インチ/白
P111

【難あり】富士通　LIFEBOOK U939/A FMVU19033

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen AST

MacBook 12㌅ 2017/M3/8GB/SSD256GB/Office付

M1 MacBook Air 512GB

MacBookpro 2019 16インチ 512GB

値下げします 返品可 MacBook Pro iPhoneでテザリング18

土日限定価格　ガレリア　GALLERIA XL7C-R36　ゲーミングノート

MacBook Pro Retina◆i7-4770HQ◆16GB◆SSD256
数あるパソコンの中からこちらの商品をご覧頂きまして、誠にありがとうございます！分からない事がありましたら、気軽にコメントに質問をして下さい。他の各種取り扱いパソコン→ #KaedePC⭐️商品のポイント⭐️・時間のかかる初期設定、必要なソフトのインストールを対応済みなので届いてすぐに使用可能です・高性能Core i7 2670QMを搭載し、HDDを新品480GBに交換し、メモリが8GBあるので起動も早く動作も快適です・ワイヤレスマウスが付いているので、コードの邪魔がなくマウス作業可能です⭐️このパソコンで出来る事⭐️・画像編集、動画編集・ネットサーフィン・大画面でのネットショッピング（スマホよりも見やすい）・動画鑑賞（DVD、Youtube等）・SNS（Twitter、Instagram、LINE等）・写真管理⭐️インストール済みソフト⭐️・Officeソフト＜LibreOffice＞（Microsoft Officeと互換性あり）・高速高機能ブラウザー＜Google Chrome＞・オンライン講義・通話＜Zoom/Skype＞・必須の講義ノート＜Evernote＞・人気SNS＜LINE＞・音楽管理・再生ソフト＜iTunes＞・画像・動画編集＜Photo Scape／Shotcut＞・CD/DVD書込ソフト＜ImgBurn＞・万全のウィルス対策＜WindowsDefender＞⭐️外見の状態⭐️・全体的に細かい傷、汚れがあります⭐️仕様⭐️【メーカー】NEC【型番】 LL750/F【OS】Windows 10 Home【CPU】Intel Core i7 2670QM【メモリ】8GB【ストレージ】新品SSD 480GB【光学ドライブ】Blu-ray【モニター】15.6型【有線/無線LAN】あり【ウェブカメラ】なし【付属品】ACアダプター、ワイヤレスマウス⭐️保証について⭐️電源が入らない等の場合には、返品・返金・交換等、状況に応じて真摯に対応をさせて頂きます。P111

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【2022 新作】 高性能⭐️Core i7搭載⭐️SSD480GB⭐️メモリ8GB⭐️ノートPC we ノートPC

37分钟前

【2022 新作】 高性能⭐️Core i7搭載⭐️SSD480GB⭐️メモリ8GB⭐️ノートPC we ノートPC

¥27,100 ¥15,176

(税込) 送料込み
5
5
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

359a55514

 1520

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (5)

359a55514
【2022 新作】 高性能⭐️Core i7搭載⭐️SSD480GB⭐️メモリ8GB⭐️ノートPC we ノートPC 【2022 新作】 高性能⭐️Core i7搭載⭐️SSD480GB⭐️メモリ8GB⭐️ノートPC we ノートPC

正規品直輸入】 ショウエイ様 第8世代 ノートパソコン Corei7/メモリ

正規品直輸入】 ショウエイ様 第8世代 ノートパソコン Corei7/メモリ


美品/即決特典付!高性能i7(ターボ)/新品SSD480GB搭載/メモリ16GB/Web

美品/即決特典付!高性能i7(ターボ)/新品SSD480GB搭載/メモリ16GB/Web


高性能PC】CPU core i7、メモリ8GB、SSD240GB、ブルーレイ搭載の高性能

高性能PC】CPU core i7、メモリ8GB、SSD240GB、ブルーレイ搭載の高性能


美品/即決特典付!高性能i7(ターボ)/新品SSD480GB搭載/メモリ16GB/Web

美品/即決特典付!高性能i7(ターボ)/新品SSD480GB搭載/メモリ16GB/Web


安い高評価 NEC - ✨ハイスペ Core i7✨爆速SSD✨メモリ8Gノート

安い高評価 NEC - ✨ハイスペ Core i7✨爆速SSD✨メモリ8Gノート


Pana sonic ノートPC CF-XZ/12型2K液晶/タッチパネル/MS Office H&B 2019/Win 11 Pro/第7世代Core i5-7300U/WEBカメラ/wajunのWIFI/Bluetooth/HDMI/Type-C/8GB/512GB SSD (整備済み品)

Pana sonic ノートPC CF-XZ/12型2K液晶/タッチパネル/MS Office H&B 2019/Win 11 Pro/第7世代Core i5-7300U/WEBカメラ/wajunのWIFI/Bluetooth/HDMI/Type-C/8GB/512GB SSD (整備済み品)


Optaneメモリ搭載 中古ノートパソコン NEC LAVIE NS700/N 第8世代 Corei7 8565U メモリ8G HDD1000G Wi-Fi(ac) Blu-ray Webカメラ Windows10

Optaneメモリ搭載 中古ノートパソコン NEC LAVIE NS700/N 第8世代 Corei7 8565U メモリ8G HDD1000G Wi-Fi(ac) Blu-ray Webカメラ Windows10

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【2022 新作】 高性能⭐️Core i7搭載⭐️SSD480GB⭐️メモリ8GB⭐️ノートPC we ノートPC
© www.inba.net, Inc.