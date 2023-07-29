【国内正規品】 チェンソーマン アクリルスタンド 早川アキ キャラクターグッズ

チェンソーマン アクリルスタンド

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・早川アキ

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新品未使用品です。

【新品・未開封】花札「ジョジョの奇妙な花闘〜杜の花〜」

定価1650円

ブルーロック 潔世一 蜂楽廻 吉良涼介 我牙丸吟 成早朝日 伊右衛門送人 31点

大きさはタテ15cm、ヨコ12cm

ご当地キティ根付け他 181点 おまけ付き☆

絵柄部分は9cmほどあり、大きくて可愛いです。

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水濡れ防止のビニールに入れ、プチプチで包み匿名配送のゆうパケットポストで発送します。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

チェンソーマン アクリルスタンド・早川アキ新品未使用品です。定価1650円大きさはタテ15cm、ヨコ12cm絵柄部分は9cmほどあり、大きくて可愛いです。即購入⭕️ 値下げ❌いいねがついていてもしばらく売れない時は削除し再出品いたします。水濡れ防止のビニールに入れ、プチプチで包み匿名配送のゆうパケットポストで発送します。別で出品中のチェンソーマングッズはこちらからご覧ください。#リヨンのチェンソーマングッズ同時購入頂ける場合、送料分お値引きいたします。別で出品中の同種デンジ、パワーと同時購入の場合、3点3333円でお譲り可能です。マスコット グッズ おもちゃ ぬいぐるみ 缶バッジ 缶バッチアクリルキーホルダー アクリルスタンド アクキー アクスタ フィギュア週刊少年ジャンプ 漫画 コミックス デンジ パワー 早川アキ 姫野 東山コベニ マキマ ポチタ

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