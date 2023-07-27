2022春の新作 レーザー距離計 ゴルフ 光学7倍望遠 手ブレ IP54防水機能高精度 高低差補正 その他

【ゴルフ競技対応、スロープモード距離計】

ツアーAD PT-６S テーラーメイド ドライバー用

起伏の激しいコースに±20°の勾配を自動計測し、距離の長短による弾道の高低差を加味した「打つべき推奨距離」と「勾配角度」を表示し、ピンポイントに打つ事が可能になりました。スライド切替えスイッチで「スロープモード」、「直線距離モード」に瞬時に切替る、新ルールに応じてゴルフ競技大会でも使用可能のため、スロープモード専用指示灯も付いております。

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【手ブレ補正、ピンロック振動提示】

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ピンシーク機能を使ってピンフラッグを計測するには、ファインダーの中心をピンフラッグ周辺をなぞるように向けて計測ボタンを長押し「連続スキャンモード」になり、背景とともにピンフラッグにもレーザーをあてて距離が計測しやすくなり、ピンフラッグを狙えばビビッと振動でお知らせします。手ブレを最小限に抑え、素ば早く目標までの距離を測定し、ゴルフだけではなく、狩猟、ラウンド、登山など様々な場所で活躍できます。

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【7倍率レンズ、高精度ゴルフ距離測定器】

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驚いた7倍率広視野角高透過率LCDビューファインダー搭載で90%UPしたの透過率で、遠い目標物でもはっきり見える。測定時間は＜0.5S、誤差が±0.3ｍ以内、測定距離範囲は5～700Yd/4.5～640M、距離単位はメートル (m) / ヤード (yd)の 表示切替 が可能です。また、接眼レンズが視度調整でき、近視、老眼にかかわらず、クリアなデータと画像を提供します。レーザー波長：905nm(Class I laser)/ クラス1レーザー(不可視)

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【軽量、IP54防水充電式レーザー計測器】人間工学に基づいた設計、指が自然に本体と合わせて握りやすいです。本体と手の接触部分は滑り止めのゴム材質が採用され、170ｇ超軽量片手でもしっかり握れます。IP54の防水規格、雨天時もご利用可能ですが、完全防水ではありません。

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ゴルフ レーザー距離計 光学7倍望遠 高低差補正 IP54防水機能高精度 手ブレ補正 レーザー距離計 超軽量 ケース付き 日本語取扱説明書

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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