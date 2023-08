※コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをご確認下さい。

REPRODUCTION OF FOUNDのジャーマントレーナー ギリーシューズです。

定価26,180円、聖林公司別注品で非常に凝った作りになっております。

YEEZY BOOST 350 V2 27cm Carbon Beluga

1980年代にかけてドイツ軍でトレーニングシューズとして採用されていたスニーカーの通称「ジャーマントレーナー」。つま先保護で付けられたスエードが今やデザインとして確立され、メゾンもデザインソースにするほどのキングオブミリタリースニーカーです。厚みのあるソールはミリタリーアイテムならではの機能性と履き心地を感じさせます。ブランドを代表するモデルであるジャーマントレーナーをベースに、ギリーシューズタイプにモディファイした聖林公司のエクスクルーシブモデルです。

■カラー ホワイト

■素材 -

■サイズ表記 40/25.5cm(※表記は25.5ですが、小さ目のサイズ感で、24.5-25.0cm位の方にお薦めです。)

実寸 ソール縦幅 約27cm

ソール横幅 約9cm

高さ 約10.5cm

(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)

■商品状態

タグや箱はありませんが、新品未使用品になります。着用に差し支えるようなダメージや目立った汚れも見受けられませんので、これからご使用して頂くのに十分綺麗で良好な状態です。(※あくまでも個人保管の品ですので、その点をご理解の上ご入札お願い致します。))

■注意事項

モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合がありますのでご了承ください。

出品の際、確認はしておりますが、小さい汚れ、小穴、ステッチのほつれ等見落とす場合がございますことをご了承下さい。 気なる点などありましたら御質問下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド リプロダクションオブファウンド 商品の状態 新品、未使用

