ご覧頂ありがとうございます。

【商品名】

【状態】

1回位のみ着用の極美品

Black Eye Patch取扱店にて購入

【サイズ】

採寸

肩幅 67cm

身幅 62cm

着丈 67cm

袖丈 54cm

(素人採寸の為、誤差はお許しください。)

注意事項

画像のものがすべてです。状態等記載はしておりますが

画像での確認もお願いいたします。

ご理解頂いた上での入札をお願いします。

個人出品ですが精一杯の対応ができるよう心がけております。

その他

ご不明な点はご質問ください。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 未使用に近い

