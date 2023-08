SRO 820 ビンテージ ヴィンテージ メガネ 眼鏡 Made in USA

SRO 820 ビンテージ ヴィンテージ メガネ 眼鏡 Made in USA~60sStyle Rite OpticalSRO(エスアールオー)モデル名 SRO 820 サイズ 42-22カラー ブラックウッドレンズ 偏光レンズフレーム セルフレーム生産国 MADE IN USAニューヨークのSROのクリアブリッジです。カラーもブラックウッドでヴィンテージメガネ好きにはたまらない1点。タートオプティカルのアーネルより少しスクエアな雰囲気のシェイプ。Tart Optical Arnelより個人的にはImperial Opticalのアーネルシェイプに近いイメージです。ヴィンテージな雰囲気が抜群に出る42-22サイズ。フロントは小さめですが前オーナーのかけ癖なのかテンプルがかなり外側に広がっているため、小顔でなくても問題なく掛けられます。メガネ屋でフィッティング調整すればかなりかけやすいサイズです。紫外線で反応する調光レンズではなく、光量で反応する偏光レンズを入れています。画像8枚目が室内。画像9枚目が外で1分ほど放置した状態です。ご確認ください調光レンズでは車の中で反応しにくいため、偏光レンズを入れて外ではサングラス、室内では色無しとしてデイリーユースで使っていました。SROはBJ Classicで復刻されているAmerican Optical の"JAZZ"でお馴染み ビル・エヴァンス などの各著名人から愛された歴史あるブランドであり、ビンテージメガネの中でも人気のブランドです。今回の820はかなり球数も少ないモデルです。ジョニーデップがお好きな方やアーネルシェイプを探している方にもオススメです。セル痩せはありますがまだまだかけられます。購入した時にゆがみ調整をしてもらったのでそこまで歪みはありません。ヒンジ部分に緑青がありますが使用に影響は無いです。画像をご確認ください。偏光レンズだけで¥20,000円ほどするのでなかなかお買い得かと思います。ぜひ、ご検討ください。値段交渉受け付けます。

