メインカラー···ベージュ

【新品】M992BL 26.5cm ニューバランス NEW BALANCE

スニーカー型···ミッドカット(Mid)

新品コンバース トレックウェーブ 27.5cm

シーン···バスケットボール

NIKE AIR MAX 95 OG ナイキ エアマックス 95 イエロー

サイズUS11

SPALWART marathon trail low 41 ローカット

昨年購入、原宿NIKE店にて。

エアジョーダン1ダークマリーナブルー 27.5cm



Maison Margiela ハイカットスニーカー

返品、クレーム、キャンセル無しでお願いします。

最後 28cm エアマックス 90 入手困難/完売カラー レザー使い スニーカー

神経質な方はご遠慮ください。

新品 Salomon XT-6 28cm Black サロモン

3回着用のみ

モアアップテンポ 96 トレーディングカード 26.0cm

箱無し、お買い得品です。

CONVERSE ADDICT CHUCK TAILOR LEATHER OX



No.513 新品 エアーアルファフライネクスト% EKIDEN 25cm

Nike Air Jordan 1(ナイキ エアジョーダン1)より、伝統あるカラーを採用した"Cardinal Red"カーディナルレッド‼️

ウィメンズ ナイキ デイブレイク アンダーカバー ラッキーグリーンレッド 24

バスケットボールの神様、マイケル・ジョーダンは現役時代にシカゴ・ブルズを6回の優勝、ドリームチームの主力選手として2度のオリンピック優勝に導いた伝説のプレーヤー。平均得点歴代1位など数々の功績を残してきた彼に名付けられた愛称はエアジョーダン、ジャンプの滞空時間が長いことに由来している。1985年には愛称にちなんだシグネチャーモデルであるエアジョーダン1が誕生。ジョーダン自身とともに、シューズも後世に語り継がれる存在となった。

New Balance ニューバランス M990GL6 990 V6

エアジョーダン7ででよく知られる"カーディナルレッド"をアクセントに加え、上品な装いに仕上がった。

ダンク ロー レトロ スニーカー 27.5



Nike Air Ship Every Game 28.0

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

