2022春の新作 LEVI'S LVC VINTAGE w34 501ZXX CLOTHING デニム/ジーンズ

メーカー:LEVI'S

品番:501ZXX (50154-0009)

サイズ:W34 L34 (表示サイズ)

生産国:トルコ製

トップボタン刻印:034

カラー:インディゴUSEDダメージ加工

素材:コットン100%

管理番号:4014

参考寸法 (全て自然な状態で採寸しています)

※全て平置きで採寸しています。

お持ちのパンツと比較してください。

*素人採寸のため若干の寸法違いはご了承いただき参考としてください。

・ウエスト:約43.5cm (ボタンを閉じ前後を重ねて平置き)

・股 下:約87cm (インサイドシーム)

・ワタリ幅:約33cm (股下直ぐ脚の付根)

・腿 幅:約26cm (股下20cmで採寸)

・裾 幅:約19cm

・股 上:前 約30cm・後 約42cm

・総 丈:約116cm(左ウエストサイドから裾まで)

状態(写真参照ください)

各シワ加工、ボタンのサビ加工、ダメージ、シミ加工は、全てLVCオリジナルのUSED仕様です。

裾上げ無し、オリジナルチェーンステッチ仕上げ。

ご不明点やサイズに関し再確認をご希望の場合は、ご検討中にお問い合わせください。

その他、あくまでも古着のため記載に無い汚れ等がある場合が御座いますが、USED品としてご理解をお願い致します。

*折りたたんで発送しますので、梱包時のたたみシワ等はご了承ください。

*室内、蛍光灯の下で撮影しています。

*モニター環境の違いにより実物と色味が異なる場合があります。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

