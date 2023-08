【LFYT・エルエフワイティー】

2023年 SPRING/SUMMER COLLECTION

※LFYTのボックスロゴをボディと同系色の刺繍で表現したトーナルLFYTボックスロゴTシャツ。

※春夏らしいライトなカラー展開 肉厚なヘビーオンスの生地を使用しながら肌触りの良いサラッとした生地感のオリジナルボディを使用。

※従来のTシャツより若干大きめなサイズ感で、ゆったりとした着こなしに最適。

※LFYTロゴをボディと同系色で刺繍した奥行のなるデザインTシャツ

※無地Tシャツ感覚で着れるシンプルで万能なデザイン

※タフな生地感とサイジングに拘ったオリジナルボディを採用

画像1・2・7【参考画像】

写真3~6・8【実際の出品商品写真】

※カラー

【ブラック】

※撮影時の光の加減により実際の商品と色合いが、異なりますので、ご理解下さい。

※サイズ:タグ表記 【Lサイズ】

身丈 約74.5cm (首周り横~裾まで)

着丈 約70.5cm (内側タグ付け根~裾まで)

身幅 約57cm

袖丈 約24cm

肩幅 約52cm

(平置きでの素人採寸です)

※多少の採寸誤差等はご了承下さい。

※素材

綿 100%

※状態

新品未使用

(撮影時に広げたのみ)

※購入時より袖などに畳みシワがございます。

※購入後は、クローゼットにてビニールに入れての自宅保管の商品です。

※着用機会が無さそうでしたので、出品させて頂きました。

※完璧な商品をお求めの方や細かい事を気にする神経質な方はご購入をお控え下さい。

※その他、注意事項

プロフィールを一読頂けると幸いです。

※即購入可

(コメントで交渉中であっても、即購入して頂いた方を優先させて頂きます)

※取置きや個人専用などは、対応致しません。

※発送方法

らくらくメルカリ便

※その他、質問等あればお気軽にコメントよりお願い致します。

#アップルバム

#バックチャンネル

#チャレンジャー

#ラファイエット

#チャレンジャー

#スタンダードカルフォルニア

#シンプル

#Tシャツ

#無地Tシャツ

#ボックスロゴ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラファイエット 商品の状態 新品、未使用

