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商品の説明
リュミエリーナ HBRCL2D-GS-JP
リファカールアイロン26mm アイロンホルダー付き
ヘアビューロン 3d ストレート
《ほぼ未使用⭐️付属品完備》 Refa リファ ビューテック カール
color: WHITE
Panasonic ストレートアイロン ナノケア EH-HSOJ-W
アイロン素材: セラミック
keimi様 リファビューティクフィンガーアイロン ピンク 新品未使用
ヘアアイロン・方式: AC電源
リュミエリーナ HBRCL2D-GL-JP
ヘッド形状: カール
リファビューテック フィンガーアイロン ホワイト
リュミエリーナ HBRCL2D-GS-JP カール S 26.5mm
MTG リファ ビューテック ストレートアイロン ヘアビューロン0009
使用頻度3回ほど
Dyson corrale ダイソンヘアアイロン
【新品未開封】 DS100 ストレートアイロン 絹女
箱無し
※ジャンク品※ 輝輝 kiragami MGプラチナアイロン レッド
絹女ストレートアイロン プロ
2020年に購入しました。あまり使用してないのですが、自宅保管ですので気になる方はご購入を控えて下さい。
KINUJO ストレートヘアアイロンDS100-BK
リファ リファストレートアイロン ミニ
#リュミエリーナ
ヘアビューロン4Dplus[ストレート]
#リュミエリーナ
u♡様専用
リュミエリーナ 3Dプラス 本日のみ1000円引き
アイロンタイプ···カール
【新品・未使用】One damスリムイオンアイロン 11mm AHI-1100
アイロン温度···160℃～180℃未満
ヘアビューロン4D Plus [ストレート] ストレートアイロン
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
ReFa ビューテック カールアイロン 32mm
☺︎ プロフィール必読 様☆専用☆
YA-MAN ヤーマン ヴェーダスムースアイロン ストレートアイロン
ヘアビューロン 4D PLUS ストレートアイロン
ルメント ディープリペアプロ
リュミエリーナ HBRCL2D-GS-JPcolor: WHITEアイロン素材: セラミックヘアアイロン・方式: AC電源ヘッド形状: カール使用頻度3回ほど箱無し2020年に購入しました。あまり使用してないのですが、自宅保管ですので気になる方はご購入を控えて下さい。#リュミエリーナ#リュミエリーナアイロンタイプ···カールアイロン温度···160℃～180℃未満
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
代引き人気 リュミエリーナ HBRCL2D-GS-JP カール S 26.5mm ヘアアイロン
375
41分钟前
代引き人気 リュミエリーナ HBRCL2D-GS-JP カール S 26.5mm ヘアアイロン
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11,100
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9,435
(税込) 送料込み
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美容/健康
ヘアアイロン
リュミエリーナ HBRCL2D-GS-JP カール S 26.5mm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
342a7b
934
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (4)
代引き人気 リュミエリーナ HBRCL2D-GS-JP カール S 26.5mm ヘアアイロン
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