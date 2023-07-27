超歓迎された Ｐｔ♡ノーヒートパープルサファイア/リング リング

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アガット スモーキークォーツリング



4℃ ダイヤモンド エタニティー リング Pt950 8号 2.2mm

こちらの商品は

( ☆様専用)ブシュロン リング

新品/未使用品となります✧*.

ジャスティンデイビス スーパースターリング



Hirotaka bow イヤーカフ ダイヤモンド

実店舗で販売中のため

ラザールダイヤモンド Pt950 計0.17ct リング 指輪

ご購入頂く前に✎コメントにて

k10 イエローゴールド 10金ダイヤモンドリング

ご一報下さいますようお願い致します♡

天然 ブルーサファイア ダイヤ リング0.65ct k18 ¥



Pt★天然ダイヤ・リング(新品)

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超大幅に値下げ‼️婚約、結婚指輪 ダイヤモンド0.17カラット



18金サファイアリング 10号



リング k10 スタージュエリー 1.4g 9号 メレダイヤ

▸▸▸商品説明

タイムセール！おまけの指輪付！アイプリモ 婚約指輪 希少なDカラー ダイヤモンド



TIFFANY&Co. ティファニー ハーモニー リング Pt950 プラチナ

特別な日にも普段使いにもＯＫな

CELINE K18ピンクゴールドダイヤモンドリング 中古品

シンプルなデザインリングです♡

ヴァンクリーフ&アーペル ペルレ リング RG 47



K18ダイヤピンキーリング☆7号



レポシ リング berbere 51 二連リング

▸▸▸商品詳細

エビエビ3811さま 宝石ルース アクアマリン プラス+ダイヤモンド リング



ヴィヴィアンウエストウッド ハートリング

商品名

ダイヤモンド 1ct以上 プラチナ リング 結婚指輪 婚約指輪

プラチナノーヒート

Gucci リング タイガーヘッド レッドアイ 23号

パープルサファイアリング

専用!天然ピンクダイヤモンドリングpt900



刻印可能 未着用プレゼント包装済 プラチナリング結婚指輪

参考価格

CHESS K18 ダイヤ リング

￥１９８,０００

スタージュエリー フープピアス L



agete ブルートパーズ リング 定価41800円

素材

k10 グラデーション ダイヤモンド ピンキー リング

Ｐｔ９００

週末最終値下げ❣️美品⭐️ Dior リング Lサイズ ゴールド



碌山ジュエリー ROKUZAN シルバー925 リング 淡水パール 12号

重量

天然ピンクダイヤモンド パヴェ リング K18WG 0.6ct ピンクダイヤ

４.０ｇ

じゅんこ様専用 モナカジュエリー MONAKA jewellery マンテル



K10 ピンクサファイア×ダイヤモンド11号リング

カット

TOSCOW 18K WG 南洋黒真珠 リング 10号 新品未使用❣️

オーバルミックスカット

NOJESS ノジェス マルチカラー ハーフエタニティ ピンキーリング 5号



(E3-49)K18 リング 指輪

カラー

ダイヤモンド ジュエリー 指輪

パープル

エルメス HERMES ダイヤモンド リング 13号 K18WG 11.4g



ポンテヴェキオ リボンモチーフ リング

カラット

K18PG ダイヤモンド リング 11号[g940-8]

中石/０.５４Ｃｔ

大特価★K18PG天然パパラチアサファイア★マーキスハーフエタニティ

脇石/０.０６Ｃｔ

Tiffany&Co ティファニー シグネチャー リング 1990 ヴィンテージ



LORO wire ring silver

サイズ▷１１号

天然石 イエロー サファイア ダイヤモンド リング ゴールド 指輪 18K YG

５.９５×４.０８×２.５６ｍｍ

希少Vivienne ヴィヴィアンウエストウッド エナメルオーブ リング 指輪



なおちゃん様☆ルビー＆ダイヤのリング☆

刻印

【よねだ様専用】

Ｄ０.０６/０.５４/Ｐｔ９００

PEANUTS K18 リング



シャネル マトラッセリング

付属品

18Kサファイア ダイヤモンドリング

ＡＩＧＳノーヒート鑑別書付

『品質重視』新しいラグジュアリードリップダイヤモンド1.5ct指轮36



K18 カールブラックバーン 透かし フルエタニティ ダイヤモンド リング



重厚 豪華 K18 大粒 ひし形 アメジスト 高級 リング 指輪 14号 綺麗

▸▸▸注意事項

4℃ダイヤリングk10YGイエローゴールド1.0g



6月のアイテムにぴったり「カタツムリ」真珠★ルース

商品の特性上

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.55ct k18 f

すり替え等トラブル防止のため

HERMES シェーヌダンクル アンシェネ リング PM 50 未使用品

返品/返金は不可とさせて頂きます☺︎

美品GUCCI K18ホワイトゴールド指輪



プラチナ ダイヤモンド リング アイプリモ トリプルエクセレントカット

出来るだけ実物に近い

新品 M 21aw マルジェラ ブランドロゴリング 指輪 2329

お色味になるような撮影を心掛けておりますが

ウホウホ様 ルイ ヴィトン コリエ バーグ ギャンブル リング

お使いのモニター等の環境により若干の違いが

豪華✨2種カット❣️D1.17CT✨プラチナブルーダイヤリング バケットダイヤ

ある場合がございますのでご了承下さいませ☺︎

(特大)アンティークガーネットシルバーリング



匿名配送 チタン ゴールド ペアリング 2本 女性幅4mm 男性幅6mm



【※みー様専用】アガット agete レフレ K10YG 11号

▸▸▸発送方法

dior クリスチャンディオール リング 指輪 9号 シルバー



18kホワイトゴールドダイヤモンド 0.26ctリング

こちらの商品は高額商品ですので

⭐︎美品⭐︎オールドDior ヴィンテージ リング 14号

補償ありの方法にて発送させて頂きます☺︎

ポンテヴェキオ ハーフエタニティリング k18 ダイヤモンド



CHANEL ダイヤ ウルトラリング

その他質問等ございましたら

【新品仕上げ済】カルティエ 1895 ウェディング リング #48【11391】

コメントにてお願い致します✧*.

☆カルティエ☆ウェディング バンドリング☆サイズ＃50(10号)☆美品☆



【ルイヴィトン】セット：バングル&リングモノグラムアンクルージョン

よろしくお願い致します.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます☺︎︎こちらの商品は新品/未使用品となります✧*.実店舗で販売中のためご購入頂く前に✎コメントにてご一報下さいますようお願い致します♡✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ✽.。.:*・゜ ▸▸▸商品説明特別な日にも普段使いにもＯＫなシンプルなデザインリングです♡▸▸▸商品詳細商品名プラチナノーヒートパープルサファイアリング参考価格￥１９８,０００素材Ｐｔ９００重量４.０ｇカットオーバルミックスカットカラーパープルカラット中石/０.５４Ｃｔ脇石/０.０６Ｃｔサイズ▷１１号５.９５×４.０８×２.５６ｍｍ刻印Ｄ０.０６/０.５４/Ｐｔ９００付属品ＡＩＧＳノーヒート鑑別書付▸▸▸注意事項商品の特性上すり替え等トラブル防止のため返品/返金は不可とさせて頂きます☺︎出来るだけ実物に近いお色味になるような撮影を心掛けておりますがお使いのモニター等の環境により若干の違いがある場合がございますのでご了承下さいませ☺︎▸▸▸発送方法こちらの商品は高額商品ですので補償ありの方法にて発送させて頂きます☺︎ その他質問等ございましたらコメントにてお願い致します✧*.よろしくお願い致します.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ヴァンクリーフ&アーペル フリヴォル 1フラワー リング結婚指輪 ペア ゴールド k18 ジュエリーカマタk126 TIFFANY ティファニー ティアドロップ イヤリング ラージビーンPTアコヤ真珠ダイヤ入リング9.2mm