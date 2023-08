*****ご覧いただきましてありがとうございます*****

専用 ロエフ LOEFF ジャガード ワンピース ジャンパースカート

プロフィール一読お願いいたします。

<ブランド> サマンサモスモスblue

<状態> タグ付き新品です

<素材> 綿100%

<色> メ-カー表示はグリーン

<サイズ> 身幅70 肩幅53 着丈114 そで丈18

平置きでの実寸になりますが、多少の誤差はご了承ください。

ガーゼのようなふわふわの生地感のとても着やすいワンピースです。

ゆったりとしたシルエットでとても涼しく着ていただけます。

インド綿の嬉しい裏地付きで1枚でサラッと愛らしい着ていただける嬉しいお品です。

羽織にお使いになっても可愛いです。

シンプルな使いやすいワンピースで、これからの季節におすすめのお品です。

【サイトより】

柔らかなコットンボイル生地で仕立てたワンピース。

ギャザーたっぷりのドレープシルエットが、優しげな女性らしい印象を演出。気になるボディラインも優しくカバーしてくれます。

軽やかな素材感で着心地もノンストレス◎

シンプルに着るのはもちろん、ボトムスと合わせたレイヤードコーデなど、幅広い着回しも楽しめるアイテムです。

複数購入で、お気持ち程度ですが、お値下げさせていただきます。

コメント欄よりご連絡お願いいたします。

(申し訳ございませんが、単品でのお値下げは、ご遠慮ください。)

sm2他にも出品しておりますので、ぜひご覧下さい。

#サマンサモスモス

#sm2

#レース

#ワンピース

#リンネル

#カタログ

