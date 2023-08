お買い得モデル 70 USA ビンテージ boy scouts ボーイスカウト 半袖シャツ シャツ

☆ご覧いただき誠にありがとうございます。

商品説明

・1960年代〜1970年代頃のUSA製オリジナル・ヴィンテージ・BOY SCOUTS OF AMERICA OFFICIAL SHIRTになります。レアカラーのダークグリーンカラーです。小さいサイズが多い中、サイズ感の良いボーイスカウトは希少です。お探しの方は、この機会をお見逃しなく!

状態

・両袖がカットされております。

・主観ではありますが年代物のヴィンテージ品としては良好な状態だと思います。ボタンも全てオリジナルになります。

※古着にご理解が無い方や極度に神経質な方は入札をご遠慮ください。

サイズ表記

・15 (実寸 肩幅43.5㎝ 身幅54.5㎝ 袖丈 右袖27.5㎝ 左袖26㎝ 着丈75.5㎝)

※素人寸法になりますので多少の誤差はご了承ください。

マテリアル

・表記がありませんが、手で触った感じでコットンだと思います。

生産国

・表記がありませんがUSA製です。

☆他でも販売しておりますので、売り切れの場合はご了承くださいませ。商品はホームクリーニング済みになりますので、すぐにご愛用して頂けます。海外古着を中心に色々出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ。

※古着の商品は細かいダメージや汚れなど見落としてしまう可能性があります。ご理解の上入札をお願い致します。基本的に返品返金は受けつけておりません。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。

カラー···グリーン

シャツ種類···ワークシャツ

袖丈···半袖

柄・デザイン···その他

素材···綿(コットン)

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 傷や汚れあり

