商品説明

●ブランド ナイキ NIKE nike

●サイズ 表記 XL

●カラー ホワイト ブルー

●着丈 約86㎝

身幅 約68㎝

肩幅 約55㎝

●ウエスト 40 平置き ※ゴムあり

股上 34

股下 29

ワタリ 37

裾幅 37

●激レア レブロン ジェームズ LeBron James ナイキ NIKE nike セットアップ 上下セット 練習着 レイカーズ Lakers ユニホーム 23 キング KING NBA ジョーダン jordan JORDAN 古着 刺繍 ワンポイント センタースウォッシュ になります!サイズ感抜群です!このまま着ても、インナー に tシャツ ロンT パーカー スウェット トレーナー ジョーダン jordan force 1 レブロン スニーカー バッシュ などと合わせてもかっこいいです!

●メンズ レディース ユニセックス

●状態

目立った汚れや傷もなくオススメな状態です^ ^

※商品の状態は主観になります!気になるところはお気軽にご質問してください^ ^

あくまで古着ですので、古着ならではの色抜け、多少のスレや風合いに、ご理解ある方のご購入よろしくお願い致します☆

●購入後、遅くても3日以内には発送させて頂きます。発送方法はメルカリ便になります。

●他にも トレンドアイテム多数、取り扱っております。

他にも80s、 90s の ナイキ アディダス リーボック チャンピオン ラルフローレン トミー エルエルビーン ステューシー などの Tシャツ パーカー トレーナー スウェット ナイロンジャケット などを出品してます^ ^

ビンテージ 古着女子 超ビックシルエット USA USサイズ ヴィンテージ ヒップホップ 古着 used オーバーサイズ 銀タグ 90s 80s ビックロゴ デカロゴ ビックスウォッシュ ナイロンジャケット スポーツmix

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

