春夏新作モデル 【新品未開封】外付けHDD 8TB「F308E3-BK-4TH」 PC周辺機器

FFF SMART LIFE CONNECTED株式会社(旧社名MARSHAL株式会社)の外付けHDD「F308E3-BK-4TH」1個です。

「新品・未使用・未開封」ですが、パッケージに保管に伴う多少の擦れやヘコみがあります。

『らくらくメルカリ便』での発送を予定しておりますが、発送方法の指定がある場合はコメントにご記入下さい。

※プチプチにて梱包いたします。

【重要】お急ぎの場合、ご要望の日時までに手元に届かない場合がございますので、コメントにてお知らせ下さい。

【仕様】

PCデータ保存・テレビ録画対応

(液晶TVに繋ぐだけで使用可能)

画面付きデータコレクタ

録画対応テレビ

● マーシャル製IRIE(アイリー)

● パナソニック製VIERA(ビエラ)

● ソニー製BRAVIA(ブラビア)

● 東芝製REGZA(レグザ)

● シャープ製AQUOS(アクオス)

製品特徴

●USB3.0接続で高速転送

●PC電源連動機能搭載

●ACCESS&POWER LEDを後面に設置

●ドライバインストール不要

パッケージ内容

●本体(HDD内臓)

●USBケーブル

●ACアダプタ

●簡易マニュアル

製品仕様

●対応PC

USB2.0以上の端子を持つDOS/V互換機

●対応OS

Windows10/8.1/Windows8

●インタフェース

USB3.0 / USB2.0

●サイズ

約36(W)×112(H)×187(D)mm

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【新品未開封】バッファロー外付けHDD「HD-NRLD8.0U3-BA」8TB②