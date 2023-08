【超歓迎】 マグマVSアクア　ふたつの野望　未開封パック ポケモンカードゲーム

ポケモンカードゲーム ADV

強化拡張パックex1 マグマvsアクア

未開封パック 1パック

コレクション用の未開封パックを出品します。2003年発売ですが保存状態が良く綺麗だと思います。

★出品数が少ない商品です。販売状況により今後値上げの可能性もございます。

ケースに入れ暗所で保管しております。

未開封パック用ケースに入れ、丁寧に梱包して基本的には24時間以内に発送します。

パックの開きや大きなダメージはありませんが、あくまでも昔の商品のため経年劣化によるシワ等はご理解を願います。

また、他にも絶版未開封パックを販売しておりますのでよろしければご覧ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

