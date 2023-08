古着屋ガンガンダウンです。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

古着屋ガンガンダウンです。古着は2日ごとに全品300円値下げ。最低価格は1000円です。アメリカから輸入古着です。★2着購入で500円引き★柿の葉別注ensou のシャツです。透け感のある絶妙なコットン、シルク。袖が生地切替になったensouらしい一着です。サイズL肩幅48身幅64着丈80お使いのモニターによって色味に誤差が出る場合があります。ヴィンテージ古着なので新品のような状態ではありません。小さな不備に敏感な方のご購入はご遠慮願います。当店の古着はメンズ、レディースの記載問わず着れるユニセックス古着です。即購入可能dog townカート・コバーンユーロ古着柴田ひかりmartine rosealyxjacquemussacaiヨーロッパ古着namachekosullen tokyocontena storemaglianokozaburoキングヌー チャンピオンあいみょんttt_mswnoilsoshiotsukilandlordgourmet jeansy/projectなかむ菅田将暉neat九州タワーズrandykudossulvamりいちlittlebigsteinyokeUSA製 marnilownnmaison margielahedmaynerstefan cookekikokostadinovdries van notenraf simonsSUNSEAミリタリーallegelittlebigj.w.andersonm47shareefJOHN LAWRENCE SULLIVAN MYnemaattee&sonsblurmusniceness常田ボロtogaコムドットyoutuberストリートコムデギャルソンyohji yamamoto kolorイッセイミヤケヨウジヤマモトアメカジ高円寺下北沢中目黒原宿50s60s70s80s90s昭和 レトロユーズドusedオールドold古着モードヴィンテージvintage総柄古着屋まとめビンテージアロハシャツアート柄モードアンティーク幾何学模様深水光汰our'sモーガンローズ

