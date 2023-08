細いダブルストライプ柄のコンビネゾンです。

パンツ部分はテーパードタイプなので、

ほどよいラフなゆとり感と

足元はスッキリとしたラインで、

抜け感のある大人カジュアルに着ていただけます。

麻が入っているので、サラッとした生地感が涼しげな一枚です。

◇SIZE:M

◇全長:約147cm(ブラウジング時は短くなります。)

ウエスト:約72cm〜(一部ゴム仕様)

股下:約63cm

◇QUALITY

表地

コットン 86%

麻 14%

パンツ裏地

ポリエステル 80%

コットン 20%

◇COLOR:オフホワイト

◇本体価格¥12212

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アングリッド 商品の状態 新品、未使用

