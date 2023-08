カストロールGTXレーシングのヴィンテージキャップです。

多分80年代のかとおもいます。

めちゃくちゃかっこいいキャップです。

モーターレーシングファンにはお馴染みの老舗オイルカンパニーのカストロール。

僕がカストロールを知ったのは特攻の拓でした。

甘い匂いの煙が出るカストロって名言ですよね。

そんなことはどーでも良くて今めちゃくちゃ高騰してるジャンルのキャップです。

しかもアメリカ製ボディーのキャップ。

古着コレクターに人気の希少なビンテージキャップです。

サイズ : スナップバック

メーカー : NOMIO MADE IN USA

中古です。

デッドストックに近いですが折ってしまっていたので折れの所にヤケがあります。

中古、ヴィンテージにご理解ある方のみよろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

