当店在庫してます！ WM27.5 Nike WMNS Dunk Low "Smoke Grey" スニーカー

Nike WMNS Dunk Low "White Light Smoke Grey"

ナイキ ウィメンズ ダンク ロー "ホワイト/ライトスモークグレー"

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

Nike WMNS Dunk Low "White Light Smoke Grey"ナイキ ウィメンズ ダンク ロー "ホワイト/ライトスモークグレー"サイズ: ウィメンズ27.5cm : メンズ27cmカラー: グレーDD1503-117黒タグ付き 国内正規品新品未使用新品未使用ですが、一度人の手に渡っている為、未使用に近いにしています。外箱蓋部分にややシワありです。お写真をご確認下さい。商品のすり替え防止のため、返品はお断りさせていただきます。ノンクレーム、ノンリターンでお願い致します。メインカラー···ホワイト、グレー人気モデル···NIKE ダンクスニーカー型···ローカット(Low)メインカラー...ホワイト, グレースニーカー型...ローカット(Low)

