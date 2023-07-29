大注目 ボッテガヴェネタのショルダーバッグ ショルダーバッグ

あくまで素人の検品ですので見落としなどがあるかと思いますが、写真をご覧いただいてご検討ください。

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自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

あくまで素人の検品ですので見落としなどがあるかと思いますが、写真をご覧いただいてご検討ください。自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します。

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