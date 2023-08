稀少★レア

東京デニーズランド20周年記念

20thアニバーサリー

スチール缶バッグ

パーク内で購入し、その後自宅保管しておりました。

留め具、持ち手しっかりしています。

ミッキーとミニー、20周年のロゴが立体になっているので、浮き出ている部分には一部擦れがあります。

状態は写真をご参考下さい。

ディズニーへのお出かけの際に持参すれば注目間違いなしかと思います。

ディズニーグッズコレクターの方、レトロやビンテージ好きの方、お部屋のインテリアや小物の収納としていかがでしょうか?

20年前のものにしてはきれいな方かと思いますが、古いものであることと、個人保管であることにご理解くださる方、ご購入をご検討下さいませ。

サイズ : 約20×15×8㎝

即購入可

送料無料 匿名配送 メルカリ便

らくらくメルカリ便⇿ゆうゆうメルカリ便に変更の場合もありますので、ご了承ください。

Tokyo Disneyland 20th anniversary

キャラクター···ディズニー

商品の情報 ブランド ディズニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

