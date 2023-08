★即購入大歓迎‼︎ ★新品、タグ付き

新品 セオリー リネン 麻 ワイドパンツ

★【wool 42%】薄手

●アイテム

38(M) 元値¥50.600-(税込)

イタリア製

●実寸サイズ

ウエスト 68(㎝)

ヒップ 90(㎝)

渡り幅 26(㎝)

股上 24(㎝)

股下 69(㎝)

裾幅 16(㎝)

平置き採寸。

素人採寸のため多少の誤差がございます。

●素材

写真参照(ウール42%、ポリエステル 他)

●状態

・新品未使用 ・タグ付き

1.2年前のものです。

優しいカラーのストライプ生地‼︎

すごくキレイなシルエットでカッコかわいい♡

サイズが変わったため、着ていただける方が

いればと思い出品します‼︎

新品未使用、タグ付きの美品です‼︎

お仕事にも、普段使いにも最適♪♪

ヒールのあるパンプスと相性抜群‼︎

※この機会に是非いかがでしょうか。

●カラー

ベージュ系のストライプ

写真の1.5枚目参照

※写真の撮影環境や端末によって、

現物と色味が異なる場合がございます

のでご了承の上お買い求めください。

●配送

※簡易包装にて1〰︎2日程度で発送

いたします。ただし、仕事の都合で

遅れる場合がございます。日付指定の

希望はお受けできませんのでご了承ください。

●最後に

※圧縮しての発送のため、多少のシワはご理解

ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビームス 商品の状態 新品、未使用

