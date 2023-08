コーコー様

新品 Levi's リーバイス 501 レギュラー ワンウォッシュ W36

交渉中

ジョンローレンスサリバン センタージップデニム



ロエベ デニム

他の方の購入は出来ません

needles miyagihidetaka バンダナ柄パンツ



Vintage 80s LEVIS 501 先染めブラック remake



リーバイス501 66後期

【日本製 W36 LEVIS ビンテージ 1950年代 501xx 55501-0085 復刻】

スリムジーンズ



リーバイス ヴィンテージ 517 オレンジタブ

※ディティール※

希少EVISU エヴィスジーンズ ヤマネ かもめ

・日本製、55501-0085、W36、ミッドナチュラルユーズド

超激レア リーバイス550 usa製 黒タブ ブラックデニム

・2004年製復刻モデル、隠しリベット、BIG-E、赤耳、USED加工

ワンダフルチキン様専用

等

ディーゼル ジョグジーンズ イージーパンツ 2



【USA製リーバイス❗️】501 90s 90年代W30 ヴィンテージ デニム

※コメント※

AMIRI ダメージデニム size:30

・LEVISが1950年代に生産した501xx復刻モデル55501-0085です

RRL レザーパンツ 刺繍 ウエスタン フレアパンツ ブーツカット

・日本製の丁寧な雰囲気のあるUSED加工と色落ちに仕上がっています。即戦力で使っていただけそうな1品です。お探しの方は是非

希少 リーバイス550 バギー ブラック カナダ製 W36L30 H-446



旧DENIME SHINS期 復刻工場パッチ 林芳亨 デニムパンツ ジーンズ

※スタイル※

CIOTA シオタ 本藍 スビンコットン 13.5oz ストレートデニム

・存在感があるのでシンプルなシャツ合わせて

00’s if six was nine lace up サルエルパンツ

・即戦力のパンツとして

polar big boy armygreen Lサイズ



JACOB COHEN / ”PW696 30インチ

※状態※

ダメージデニム FEAR OF GOD 4th ジーンズ

・全体的な色落ちUSED加工、ダメージ加工、紙パッチの硬化と印字薄れ

【新品】Back Channel ストレートデニム Mサイズ インディゴブルー

・汚れ加工、リペア加工、使用感や着用感ございます

70s~80sリーバイス684 黒染め 42タロン

・写真を掲載した部分を中心にスレや注意点ございますので現状渡し完璧なお品物をお探しは他でお求めくださいませ

USA製 LEVI'S 501 先染めブラック W33 L34



TUKI TYPE3 INDIGO DENIM

・中古品の為感じ方には個人差がありますので、気になる点は必ず質問していただき現状でのお渡しでお願いいたします

アメリカ製 90's 真紺リーバイス501 w31 l30



running dog denim jeans BBC ICECREAM

◎サイズ(素人採寸の為多少の誤差はご理解ください★)

NUMBER (N)INE ナンバーナイン 07SS クラッシュ加工 デニム

・ウエスト表記→W36(多少の誤差はご理解くださいませ)

【美品 希少】DSQUARED2 バイカー TIDY BIKER JEAN 46



エヴィス エビス No2 LOT2000 カモメなし ハーフ ショート デニム

・ウエスト→約44×2=88cm

【状態良好】90s LEVI'S 501 先染めブラック デニムパンツ W29

・股下→約84cm

美品❗️リーバイス501 90's VINTAGE アメリカ製 先染めブラウン

・そう丈→約113cm

Levi's501 再構築 リメイクフレアデニム 古布 前掛け 684

・裾幅→約21cm

IRON HEART ジーパン 21オンス

・モモ幅→約32cm

サンローランパリ ウォッシュ加工ストレッチスキニーデニムパンツ/27

・股上前→約32cm

90s Lee リペアデニムパンツ ジーンズ ダメージ パッチワーク 雰囲気系



【最終価格】Martin Margiela/08AW/本人期/パンツ

#バリュービンテージのレプリカアメカジ

ZARA x STUDIO NICHOLSON バルーンデニム 38 ブルー

#バリュービンテージの大きめサイズ

新品 28 A.P.C. プチスタンダードジーンズ APC リジッド 2886

#バリュービンテージのリーバイス

John lawrence sullivan 21ss zip denim

#バリュービンテージのLVC

HERON PRESTON × Levi’s リメイク デニム 27インチ



lookbook ロンハーマン RHC MOTHER デニム



sugarhill ダブルニー デニムパンツ 32インチ 完売品

※※2023/05/19※※

【Carhartt】カーハート 90sブラックダブルニー USA製古着ストリート

カラー...ブルー

美品❗️ボンクラ デニム XX

人気モデル...リーバイス 501xx

W34 34インチ デストロイオールモンスターズ デニム ジーンズ

シルエット...ストレート

ゴルフワン デニム パンツ 刺繍入り

股上...レギュラー

ロンハーマン ジャージ デニム チノパン イージーパンツ

丈...フルレングス

FULLCOUNT×GLAD HAND 0105 LOOSE STRAIGHT

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 やや傷や汚れあり

コーコー様交渉中他の方の購入は出来ません【日本製 W36 LEVIS ビンテージ 1950年代 501xx 55501-0085 復刻】※ディティール※・日本製、55501-0085、W36、ミッドナチュラルユーズド・2004年製復刻モデル、隠しリベット、BIG-E、赤耳、USED加工等※コメント※・LEVISが1950年代に生産した501xx復刻モデル55501-0085です・日本製の丁寧な雰囲気のあるUSED加工と色落ちに仕上がっています。即戦力で使っていただけそうな1品です。お探しの方は是非※スタイル※・存在感があるのでシンプルなシャツ合わせて・即戦力のパンツとして※状態※・全体的な色落ちUSED加工、ダメージ加工、紙パッチの硬化と印字薄れ・汚れ加工、リペア加工、使用感や着用感ございます・写真を掲載した部分を中心にスレや注意点ございますので現状渡し完璧なお品物をお探しは他でお求めくださいませ・中古品の為感じ方には個人差がありますので、気になる点は必ず質問していただき現状でのお渡しでお願いいたします◎サイズ(素人採寸の為多少の誤差はご理解ください★)・ウエスト表記→W36(多少の誤差はご理解くださいませ)・ウエスト→約44×2=88cm・股下→約84cm・そう丈→約113cm・裾幅→約21cm・モモ幅→約32cm・股上前→約32cm#バリュービンテージのレプリカアメカジ#バリュービンテージの大きめサイズ#バリュービンテージのリーバイス#バリュービンテージのLVC※※2023/05/19※※カラー...ブルー人気モデル...リーバイス 501xxシルエット...ストレート股上...レギュラー丈...フルレングス季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 やや傷や汚れあり

OURLEGACY 23ss THIRD CUT 28 アワレガS'YTE YOHJI YAMAMOTO デニムパンツ 3 US-P15-005ロカウェア B系 規格外 超極太 超オーバーサイズ ブラックデニム バギーパンツ032c パンツsimply complicated BOYFRIEND JEAN RIGIDGraphpaper COLORFASTDENIMWIDECHEFSHORTS70s Levi's 784 Bell Bottom Corduroysoloist the jean 再構築 パッチワーク デニムciota バギーデニム 33 ミディアムブラック90's リーバイスシルバータブ