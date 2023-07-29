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【数々のアワードを受賞】 KenGoto スケボーデッキ　8.25 スケートボード

商品の説明

実物のギャングを撮影した作品です
スケボー　セット

サンタクルーズ　カーバー サーフスケート　スケボー　陸トレ　横乗り　9.75
コレクションの為持っていました。
SECTOR 9 セクターナイン　スケートボード

Z-FLEX CRUISER 29inch JAY ADAMS ジェイアダムス
KEN GOTO BIO
サーフスケートボード　drag ドラグ　30"、プロテクター、工具
東京都出身。サンフランシスコを拠点に活動するフォトグラファー。14歳の頃にスケートに出会い、1997年に単身サンフランシスコに移住。スケートコミュニティで幅広いコネクションを持ち、さまざまなジャンルで活動。Thrasherの表紙を撮った唯一の日本人フォトグラファーとしても知られている。今回の西海岸のリアルギャングを記録した作品も日本人離れした彼の人間性ならでは。
surnger スケートボード 120

週末限定値下げ　GLOBE スケートボード グローブ 30インチ コンプリート

ELEMENT Skateboardsコンプリート7,75inch新品未使用
independent　インディペンデント
Heated Wheel POLARIZER TRUCKS set
THUNDER サンダー
プリミティブ　ドラゴンボール　まとめセット
venture ベンチャー
【匿名配送】ブレイブボード リップスティック デラックスミニ リップスター 3個
spitfire　
値下げハワイパークオリジナルデッキ、ACEトラック、リクタウィール
formula four フォーミュラフォー
BALLISTICS MOUNTAIN RESEARCH スケボーセット
ACE 　bones bonesSwiss
セクター9 ガルウィング Sidewinder II搭載 ロングスケートボード

ローデッド　スケートボード　板　FLEX2
パウエルサンタクルーズ
carver 禅 35 カーバー サーフスケート
エレメント　DOGTOWN
新品 yow メラキ S5 ヤウ MERAKI トラック S5 ウィールセット
Powell Bones Brigade
スケートボード　VENTURE V-TITANIUM 5.2 HI 新品未使用！

Medicom Toy× BRANDALISM Banksy スケートボード新品

マークゴンザレス　MARK GONZALES ドローイング　アート　原画
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WOODY PRESS ウッディプレス サーフスケート 36inch

商品の情報

商品の状態新品、未使用

Real リアル マークゴンザレス 未使用 コンプリート

極美✨ Santa Cruz ロング サーフスケート CX系 / carver

ELEMENT エレメント　スケートボード　STAR WARS スターウォーズ
実物のギャングを撮影した作品ですコレクションの為持っていました。KEN GOTO BIO東京都出身。サンフランシスコを拠点に活動するフォトグラファー。14歳の頃にスケートに出会い、1997年に単身サンフランシスコに移住。スケートコミュニティで幅広いコネクションを持ち、さまざまなジャンルで活動。Thrasherの表紙を撮った唯一の日本人フォトグラファーとしても知られている。今回の西海岸のリアルギャングを記録した作品も日本人離れした彼の人間性ならでは。independent　インディペンデント THUNDER サンダーventure ベンチャーspitfire　formula four フォーミュラフォー ACE 　bones bonesSwissパウエルサンタクルーズエレメント　DOGTOWN Powell Bones BrigadeGIRL chocolate BAKER Cliche ELEMENT Almost toy machine STEREO Supreme SPITFIRE VANS Stussy Volcom Thrasher Emerica 5Boro DC shoes LAKAI Penny Maxfind REVEL ROYAL ACE Destructo THUNDER KRUX TENSOR SILVER DGK thrasher HUF antihero krooked gx1000 alltimers bronze 56k dimemtl quartersnacks ftc ripndip carhartt wip belief hockey fuckingawesome hotelblue polar yardsale KILLING FLOOR SKATEBOARDS beams TIGHTBOOTH PRODUCTION tbpr トラック ボーンズスイス、ボンズスイス、スケボーベアリング、ニンジャ、ABEC、ボーンズベアリング、ベアリング、スケーター、sk8、skate

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商品の状態新品、未使用

【数々のアワードを受賞】 KenGoto スケボーデッキ　8.25 スケートボード

18分钟前

【数々のアワードを受賞】 KenGoto スケボーデッキ　8.25 スケートボード

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b514793

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b514793
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