大切な人へのギフト探し MTB 【値引き可】MONGOOSE BLACK SINGLE DIAMOND 自転車本体

通勤で使わなくなったため出品を決めました。

マウンテンバイクでは珍しいMONGOOSE(マングース)のフルサスペンション

タイプのフレームを全て改造パーツで仕上げた一品だそうです。

サイズは26インチです。詳細はわかりませんが、フレームだけで6万・改造パーツは

サスペンションだけでも7~8万・ホイール3万・・・。

画像で判断お願いします。

シートを掛けて保管していたとのことですが、ところどころにサビが出ています。

その部分をオーバーホールすれば、まだまだ活躍できそうです。

(神経質な方、購入は慎重にお願いします)

防犯登録していませんが、全オーナーの自転車屋さんの販売証明書のコピーがあります。

*長期保管のため整備前提でお願いします。

*大型商品ですので手渡しもご相談可能です。

*中古品です。神経質な方、完璧を求める方は入札をご遠慮ください。

*引き渡し後の返品やクレームは一切対応できません。

*過去にペダル交換しようとした時に左側のペダルが外せなかったため断念したとの

ことです。現状では異なるメーカーのペダルで左右組まれています。

どちらも外したペダルが残っているのでそれも一緒にお渡しします。

また、サドルに劣化があります。画像で確認をお願いします。

現状で乗ることは可能ですが、一度オーバーホールしてからのご使用をおすすめします。

購入後24時間以内に取引日の指定がない場合はヤマトの着払いで送らせていただきます。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

