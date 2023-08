全体的に大変きれいです。濃紺に青紫のモノグラムになります。しっかりとした作りですが軽くてたくさん入ります。

表地: ナイロン, ポリエステル

[素材]:ナイロン, ポリエステル 皮革:牛革 裏地:綿

non:持ち手25 高さ38 幅28 マチ11 ショルダー全長最短:42 最長:82重量:570g

スクエアフォルムで使いやすいデザインのリュックサック。

シンプルなデザインなので、普段使いはもちろん、通勤・通学、アウトドアなど、幅広いシーンでお使いいただけるアイテムです。開口は端までしっかりと開き、中のお荷物が見やすいデザインに仕上げました。ビジネスシーンでもお使いいただける上、書類の出し入れがスムーズに行えます。背胴側はメッシュデザインで、背負いやすく快適にお使いいただける仕様に。ポケットが充実しており、内装にはオープンポケット1つ、ファスナーポケット1つをデザイン。さらに、サイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘などの収納が可能。マチも広く取っているので、お荷物をしっかりと収納することができます。スタイリングにも合わせやすい2色展開になっています。Made in Japan

背胴側とベルトがメッシュ仕様になっております。

これなら今の時期も快適に背負うことが出来ます。

ファスナーポケット: フロントポケット含め2つ

サイドポケット:2つ

オープンポケット:1つ

ファスナーポケット: 1つ

特にサイドポケットには折りたたみ傘や小さめのペットボトルを入れて頂けます。

またご要望の多い、内装に繋がるファスナーが背胴側に。

わざわざリュックを降ろさなくても、荷物の取り出しがスムーズに出来るようになっております。

しっかりとお荷物が入るサイズですが、

デザインがシンプルなので、ご旅行以外に通勤・通学にも使って頂けます!

ベルト部分もモノグラム仕様になっていますので、

前から見た時も可愛く、オシャレにお持ち頂けます。

✔︎マチもありすぎず

スッキリとしたフォルム

✔︎サイドには折り畳み傘や

パスケースが入るポケットを搭載

✔︎背堂はメッシュになって

いて通気性も◎

✔︎メインを開けなくても出し入れできるファスナー搭載

✔︎間口は広々でA4もスムーズな出し入れ◎

スクエアリュックサック

¥27,500

商品の情報 ブランド ラシット 商品の状態 未使用に近い

