【最安値挑戦！】 新品未使用 SEIKO セイコー プロスペックス SBDY117 ツナ缶 腕時計(アナログ)

2023年3月購入の国内正規品です。

定価:64,900円

キャリバーNo:4R35

駆動方式:メカニカル 自動巻(手巻つき)

駆動期間:最大巻上時約41時間持続

ケース材質:ステンレス

ガラス材質:ハードレックス

バンド材質:シリコンバンド

ルミブライト:あり(針・インデックス・ベゼル)

精度:日差+45秒〜−35秒

防水:200m潜水用防水

耐磁:あり

重さ:104.0g

腕周り長さ:(最長)200mm

その他の特徴:ねじロック式りゅうず

スクリューバック

裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記

逆回転防止ベゼル

その他機能:カレンダー(日付・曜日)機能つき

石数:23石

“TUNA”の愛称で親しまれているステンレス外胴プロテクターを搭載したモデルに、4Rキャリバーを搭載したSave the Ocean Special Edition。

絶滅危惧種にも指定されているペンギンをモチーフにしたアイコニックなデザインで、氷の大地から水中へ飛び出す勇気ある「ファーストペンギン」が泳ぐ姿をダイヤル上に表現しています。

ペンギンが泳ぐ海をイメージしたブルーの強化シリコン製ストラップを採用しました。

商品の情報 ブランド セイコー 商品の状態 新品、未使用

