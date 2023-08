ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)

[商品のランク・早見表]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A~AB:全体的には綺麗

B:良品

BC:一般的な中古品

C~D:ダメージが多い中古品

J:ジャンク品

ダメージ:極小・小・中・大

[商品の状態]

"ランク(S) 試着程度

型崩れ (なし) 薄汚れ (なし) 擦れ (なし) 使用感 (なし)"

[商品の詳細]

管理番号:A-5761

素材:レザー PVC

カラー:ホワイト系 茶系

サイズ:(22)表記EU35

製造国:イタリア itary

シリアルナンバー:画像参照

付属品:本品のみの発送です^^

[商品説明]

"〇アイテム

GUCCI グッチ GG スプリーム ハイカット スニーカー

レザー PVC クレストロゴ

〇購入

福岡百貨店GUCCI 正規店"

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

