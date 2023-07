【ギフ_包装】 18AW Gosha Rubchinskiy×adidas その他

18AW Gosha Rubchinskiy×adidas

のジャケットです。

BTSのテテも着用していました。

●サイズ:タグ表記 Lサイズ

袖丈98cm

身幅 77cm

着丈 74cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

かなり着用しましたが、

目立つ汚れはありません

中古品ということをご理解いただいた上で

ご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

