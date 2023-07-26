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【ギフ_包装】 18AW Gosha Rubchinskiy×adidas その他

商品の説明

18AW Gosha Rubchinskiy×adidas
20aw OUTIL nariwai 別注 リバーシブル ジャケット 4
のジャケットです。
ディセンダント MOLE 02 HOODED LS SHIRT 新品 黒 2
BTSのテテも着用していました。
☆様専用　SEERSUCKER STAND COLLAR JKT

着用3回のみ！QUILP Morris 9bottons グレンチェック
●サイズ：タグ表記 Lサイズ
PDK HYBRID HOODED JACKET
袖丈98cm
OAMC コーチジャケット
身幅 77cm
THE NORTH FACE アンタークティカ バーサロフト ジャケット
着丈 74cm
nm-959.patagonia パタゴニア90s シンチラスナップT Rマーク
素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
《激レア》CHASE☆レーシングジャケット 4XL デカロゴ イエロー レッド

クレイジーカラー ジャケット 4 go slow caravan 　ゴースロー
●状態：
visvim ICT kora DOWN VEST BANDANA size3
かなり着用しましたが、
BLUE BLUE インナーキルティングインディゴ切替オイルドキャンパスコート
目立つ汚れはありません
プロセカ×zozotownコラボ　トラックジャケット、パンツ　宵崎奏
中古品ということをご理解いただいた上で
パタゴニア　ウィンターウェア(L) Nevy
ご購入をお願いします。
60s Adolphe Lafont コーデュロイワークジャケット

DOUBLET MIRAGE PRINTED DENIM JACKET
●その他、注意事項：
パタゴニア ボアジャケット
自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

Aries x Umbro Training Jacket Black

商品の情報

商品のサイズL
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし
18AW Gosha Rubchinskiy×adidas のジャケットです。BTSのテテも着用していました。●サイズ：タグ表記 Lサイズ袖丈98cm身幅 77cm着丈 74cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：かなり着用しましたが、目立つ汚れはありません中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報

商品のサイズL
ブランドアディダス
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ギフ_包装】 18AW Gosha Rubchinskiy×adidas その他

29分钟前

【ギフ_包装】 18AW Gosha Rubchinskiy×adidas その他

¥35,000 ¥19,950

(税込) 送料込み
9
14
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出品者

d23b41

 1394

本人確認済
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コメント (14)

d23b41
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