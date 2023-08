サイズ 28.0cm

VANS×POWELL PERALTA×TAKA HAYASHI



Nike PS Air Jordan 2 OG "Chicago" 22cm

数回、外で短時間履いたのみの良品です

28cm SUICOKE スイコック ハイブリッド スニーカー シューズ 靴

写真で状態の確認をお願いします

⭐️ 新品 未使用 ナイキ ⭐️ ペガサス トレイル3 サイズ 27.5cm



新古品 PUMA プーマ FUSION NITRO フュージョンニトロ バッシュ

箱に多少の傷があります

新品 25.5cm HOKA ONE ONE ANACAPA LOW GTX

ワッペンは袋から出して確認したのみで、使用はしていません

coff様専用 NIKE 2足セット

欠品はありません

adidas YZY BSKTBL KNIT



NIKE sacai Vaporwaffle ヴェイパーワッフル セサミ 28



new balance M991GL "Gray"

※当方、ウサギを飼っております

●pantofola d'oro bomber スウェード スニーカー

アレルギーのある方や、敏感な方は購入をお控え下さい

NIKE KWONDO1 PEACEMINUSONE 26センチ



新品未使用【HERMES】スニーカー 《グラム》

※海外への発送は行なっておりません

ナイキ DUNK HIGH UP ダンク ハイ アップ 新品 パンダ 27cm



プーマ ハイカットスニーカー ジャパノラマ 26.0

#レブロン

53045 sand サンド ベージュ

#LeBron

new balance ニューバランス 990V3

#NIKE

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズ 28.0cm数回、外で短時間履いたのみの良品です写真で状態の確認をお願いします箱に多少の傷がありますワッペンは袋から出して確認したのみで、使用はしていません欠品はありません※当方、ウサギを飼っております アレルギーのある方や、敏感な方は購入をお控え下さい※海外への発送は行なっておりません#レブロン#LeBron#NIKE

